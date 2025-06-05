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5 июня 20:40ГлавнаяНовости

PARI Padel League WHITE NIGHTS 2025. В Санкт-Петербурге пройдет крупнейший турнир по паделу

В самом большом падел-клубе России
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

6-8 июня пройдет самый крупный турнир по паделу в истории Санкт-Петербурга PARI PadelLeague WHITE NIGHTS 2025. Более 150 участников в девяти категориях будут бороться за призовой фонд в размере 1 000 000 рублей и подарки от партнеров. Мероприятие состоится при поддержке благотворительного фонда «Пари и побеждай». Соорганизатор соревнований — Федерация падела России.

Соревнования пройдут в самом большом падел-клубе России WinWin. Среди участников будут любители падела со всей страны, а в категории А первая ракетка России Александр Халанскийвыступит в паре с экс 38-й ракеткой мира Кристианом Гутьерессом. Победители турнира в категории А получат по 1000 очков, в категории В — 250 очков, а за победу в категории С — 100 очков в национальный рейтинг ФПР.

В рамках соревнований также будут реализованы инициативы фонда «Пари и побеждай». На турнире при поддержке благотворительного фонда «Точка опоры» пройдет адаптивная падел-тренировка для смешанной команды сборных Санкт-Петербурга по волейболу сидя. Это важный шаг к созданию равных возможностей для всех спортсменов.

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Кроме того, уже по традиции будет организован сбор пластиковых бутылок и крышек вместе с экопроектом «Переработкинская». Эта компания не просто принимает вторсырье, но и создает материалы из растительных отходов — от овощей и фруктов до водорослей и тростника. Проект формирует культуру рационального отношения к отходам и занимается экопросвещением.

7 июня в 20:00 для участников турнира состоится вечеринка в LOFT HALL БРЮЛЛОФ и THON.

Партнерами соревнований выступят сообщество любителей падела PDL, рестораны PioNero, full of useи «На Парах». Испанский бренд Bullpadel предоставит официальные мячи турнира, Neva Sport — поставщик кортов, центр спортивной реабилитации Sport Fizio Life предоставит массажиста для участников турнира и прессотерапию, а RAQRS — игровую форму для участников турнира. Информационные партнеры — издание Sports и сообщество Padel Club.

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