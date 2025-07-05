В России начала работу управляющая компания для системного развития падела Padel +

В России в целях обеспечения системного и устойчивого развития индустрии падела начала работу управляющая компания под брендом Padel +.

Padel + объединяет следующие ключевые направления:

запуск и управление падел-клубами;

развитие падел-клубов по модели франшизы;

создание единой цифровой платформы и CRM-системы;

подготовка тренеров в собственной академии (совместно с международными экспертами);

организация спортивных турниров и применение на кортах инновационных технологий;

дистрибуция оборудования, инвентаря, экипировки.

Развитие падел-клубов по всей стране по франшизной модели является одним из ключевых направлений Padel +. В ближайшей перспективе планируется запуск проектов в ряде крупных городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и другие регионы. В настоящий момент команда Padel + уже ведет активные переговоры о запуске новых площадок с потенциальными партнерами.

Первым объектом под управлением Padel + в Москве стал PARI Padel Club Admiral — круглосуточный комплекс с четырьмя кортами, расположенными под самым большим полуоткрытым навесом в России. Клуб находится на севере Москвы в одной из самых живописных локаций столицы.

PARI Padel Club Admiral — первый падел-клуб в России с доступом к кортам 24/7. Проект был реализован в сжатые сроки — от идеи до запуска прошло всего два месяца, что демонстрирует высокий уровень операционной эффективности и скорости принятия решений.

«Визитная карточка» PARI Padel Club Admiral — его расположение под открытым навесом в непосредственной близости от аэропорта Шереметьево. Это единственный падел-клуб в России, который можно увидеть с высоты птичьего полета и из иллюминаторов самолетов, заходящих на посадку или взлетающих из Шереметьево. Благодаря такому эффектному виду клуб становится не только спортивной, но и архитектурной достопримечательностью столицы.

Команда Padel + обладает международным опытом в развитии спортивных и технологических проектов, в особенности по паделу. Ключевую роль в операционном управлении компании займет Дмитрий Степанов — менеджер с многолетним опытом развития падела как в России, так и за рубежом. Ранее он стоял у истоков создания первых образовательных программ по данному виду спорта, участвовал в развитии клубной инфраструктуры в ОАЭ и взаимодействовал с ведущими игроками мира, формируя уникальный взгляд на развитие падела в России. Сегодня он вместе с командой готов объединять сообщество и строить устойчивую экосистему на базе современных технологических решений.

«Наша задача — объединить ресурсы, экспертизу и технологии. Padel + станет платформой для роста всей индустрии — от инфраструктуры и цифровых решений до стандартов сервиса и подготовки кадров. Мы строим модель, которая может масштабироваться и в регионах, и в партнерских форматах. Это история не просто про спортзал с ракетками, а про то, чтобы окружить своих гостей заботой, обеспечив им первоклассный сервис», — прокомментировал операционный директор Padel + Дмитрий Степанов.

На старте работы представлено ПАРИМЕКАНО — приложение, где все желающие могут самостоятельно создавать игры и турниры в формате американо и мексикано, выбирать, будут они состязаться соло или в парах, а также формировать призовой фонд. В данный момент доступна бета-версия.

«Мы строим не только бизнес — мы формируем новую спортивную культуру. Падел — это долгосрочный тренд, и Россия является его частью. Мы в PARI сделали ставку на падел еще в 2023 году, когда запустили отдельное направление и инвестировали свои ресурсы в системную поддержку данного вида спорта. Мы последовательно продолжим заниматься развитием падела в нашей стране», — сказал CEO PARI Руслан Медведь.

Проект реализуется группой партнеров и предпринимателей, успешно запустивших бизнесы, среди которых One Price Coffee, «Эвотор» и другиe. Команда проекта обладает многопрофильной экспертизой в финтехе, розничной торговле, построении франшизных сетей, спортивном менеджменте, цифровых технологиях и масштабировании операционных процессов.

В Padel + открыты к сотрудничеству и партнерствам. По всем вопросам можно обратиться info@padelplus.pro.

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