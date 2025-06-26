PARI проведет турнир по паделу PPL ADMIRAL 2025

Букмекерская компания PARI при поддержке Федерации падела России проведет турнир по паделу PPL Admiral 2025. Соревнования состоятся 5 июля в PARI Padel Club ADMIRAL — новом пространстве для игры в падел, расположенном на территории яхт-клуба Admiral.

PARI запланировала масштабную программу предстоящего мероприятия. В рамках турнира PPL ADMIRAL 2025 пройдут соревнования в четырех категориях. Соорганизатором в двух из них выступит ФПР. Победители турнира в категории В получат 250 очков в национальный рейтинг ФПР, а за победу в категории С — 100 очков.

В программу соревнований PPL ADMIRAL 2025 включена также категория «Микст», где мужчины сыграют с девушками и выявят лучшие смешанные пары.

Для всех начинающих игроков и любителей будет проведен турнир «Американо».

Принять участие в турнире может каждый желающий. Регистрация на PPL ADMIRAL 2025 осуществляется по ссылке.

PARI Padel Club Admiral — первый падел-клуб в России с круглосуточным доступом к кортам. Это позволит каждому любителю падела играть в любое удобное время.

В клубе доступны четыре профессиональных корта под навесом высотой 11 метров, что обеспечивает комфортную игру при любой погоде. Для посетителей оборудованы просторные раздевалки с душевыми и премиальной косметикой. Команда специалистов готова обеспечить лучший сервис.

PARI Padel Club Admiral — локация премиум-класса. Это единственный клуб на четыре корта на севере Москвы и одна из самых живописных локаций столицы. Гостей PARI Padel Club Admiral ждет атмосфера комфорта и включение в активное сообщество одного из самых быстроразвивающихся видов спорта в мире.

PARI активно поддерживает развитие падела. В 2024 году компания создала отдельное направление для стратегического развития и популяризации этого вида спорта в России. Кроме того, PARI запустила PARI Padel League — серию турниров по игре в падел. В рамках лиги проводятся соревнования в разных городах, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Волгоград.