Клиент PARI поставил 700 000 рублей на «Челси» против «Палмейраса» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира

В ночь на субботу, 5 июля, в рамках 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года состоится матч между «Палмейрасом» из бразильского Сан-Паулу и лондонским «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, фаворитом в предстоящем матче считаются лондонцы. Сделать ставку на победу «Челси» можно по коэффициенту 2.02, что соответствует примерно 48% вероятности. Успех «Палмейраса» при этом оценивается котировкой 4.15 (около 23%), тогда как ничья в линии PARI идет за 3.40 (приблизительно 29% вероятности).

На итоговый успех «Челси» с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти установлен коэффициент 1.50, что эквивалентно примерно 64% вероятности. Если же в полуфинал турнира пройдет «Палмейрас», сыграет ставка за 2.65 (около 36%).

Аналогичного мнения придерживаются и клиенты PARI. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча 83% приходится на успех лондонцев, 12% сделано на победу «Палмейраса» и лишь около 5% — на ничью. Что же касается прохода одной из команд в полуфинал, то здесь распределение ставок составляет 97% на 3% в пользу подопечных Энцо Марески.

По оценке аналитиков, болельщикам в предстоящем матче не стоит ждать обилия голов — весьма вероятно, что команды смогут забить не более двух мячей. Поставить на это можно по коэффициенту 1.68. Если же соперникам удастся пробить тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.20. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 2.00, противоположный вариант доступен за 1.80. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 голов от «Челси» можно по коэффициенту 2.25.

В линии на точный счет матча самыми вероятными вариантами являются нулевая ничья или победа «Челси» со счетом 1:0 — поставить на это можно по коэффициенту 6.50. Ничья 1:1 доступна за 7.00, на победы лондонцев со счетом 2:0 или 2:1 установлены коэффициенты 9.00 и 9.50 соответственно. На победу «Палмейраса» со счетом 1:0 предлагается котировка 10.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 700 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 5.09, куда включил и пари на проход «Челси» в полуфинал турнира. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.53. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 2 800 000 рублей. Еще один клиент включил такое же пари в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.75. Игрок рискнул суммой в 138 000 рублей и сможет выиграть более 240 000 рублей.

Клубный чемпионат мира в этом году впервые проводится в обновленном формате: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

«Палмейрас» занял первое место в группе A, сыграв нулевую ничью с «Порту», обыграв со счетом 2:0 египетский «Аль-Ахли» и разойдясь миром с «Интером Майами» (2:2). В 1/8 финала подопечные Абеля Феррейры обыграли «Ботафого» со счетом 1:0. «Челси» же занял второе место в группе D, где его соперниками были «Лос-Анджелес» (победа 2:0), «Фламенго» (поражение 1:3) и «Эсперанс Тунис» (победа 3:0). В 1/8 финала лондонцы разгромили «Бенфику» со счетом 4:1.

В линии PARI можно спрогнозировать результаты выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. Главными фаворитами турнира являются «ПСЖ» (3.50) и «Реал Мадрид» (3.70). А сразу следом за ними идет «Челси» — на чемпионство подопечных Энцо Марески установлен коэффициент 5.55. Что же касается «Палмейраса», то вероятность победы бразильской команды в турнире оценена котировкой 14.00, вероятность выхода в финал — котировкой 5.55.