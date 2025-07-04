Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



4 июля 8:23ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 700 000 рублей на «Челси» против «Палмейраса» в 1/4 финала Клубного чемпионата мира

По оценке аналитиков, не стоит ждать обилия голов
Руслан Ипполитов

В ночь на субботу, 5 июля, в рамках 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года состоится матч между «Палмейрасом» из бразильского Сан-Паулу и лондонским «Челси». Встреча пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI изучили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, фаворитом в предстоящем матче считаются лондонцы. Сделать ставку на победу «Челси» можно по коэффициенту 2.02, что соответствует примерно 48% вероятности. Успех «Палмейраса» при этом оценивается котировкой 4.15 (около 23%), тогда как ничья в линии PARI идет за 3.40 (приблизительно 29% вероятности).

На итоговый успех «Челси» с учетом возможного дополнительного времени и серии пенальти установлен коэффициент 1.50, что эквивалентно примерно 64% вероятности. Если же в полуфинал турнира пройдет «Палмейрас», сыграет ставка за 2.65 (около 36%).

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Аналогичного мнения придерживаются и клиенты PARI. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча 83% приходится на успех лондонцев, 12% сделано на победу «Палмейраса» и лишь около 5% — на ничью. Что же касается прохода одной из команд в полуфинал, то здесь распределение ставок составляет 97% на 3% в пользу подопечных Энцо Марески.

По оценке аналитиков, болельщикам в предстоящем матче не стоит ждать обилия голов — весьма вероятно, что команды смогут забить не более двух мячей. Поставить на это можно по коэффициенту 1.68. Если же соперникам удастся пробить тотал больше 2.5, сыграет ставка за 2.20. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 2.00, противоположный вариант доступен за 1.80. Поставить на индивидуальный тотал больше 1.5 голов от «Челси» можно по коэффициенту 2.25.

В линии на точный счет матча самыми вероятными вариантами являются нулевая ничья или победа «Челси» со счетом 1:0 — поставить на это можно по коэффициенту 6.50. Ничья 1:1 доступна за 7.00, на победы лондонцев со счетом 2:0 или 2:1 установлены коэффициенты 9.00 и 9.50 соответственно. На победу «Палмейраса» со счетом 1:0 предлагается котировка 10.00.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 700 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из трех событий с общим коэффициентом 5.09, куда включил и пари на проход «Челси» в полуфинал турнира. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.53. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит более 2 800 000 рублей. Еще один клиент включил такое же пари в экспресс из двух событий с общим коэффициентом 2.75. Игрок рискнул суммой в 138 000 рублей и сможет выиграть более 240 000 рублей.

Клубный чемпионат мира в этом году впервые проводится в обновленном формате: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю.

«Палмейрас» занял первое место в группе A, сыграв нулевую ничью с «Порту», обыграв со счетом 2:0 египетский «Аль-Ахли» и разойдясь миром с «Интером Майами» (2:2). В 1/8 финала подопечные Абеля Феррейры обыграли «Ботафого» со счетом 1:0. «Челси» же занял второе место в группе D, где его соперниками были «Лос-Анджелес» (победа 2:0), «Фламенго» (поражение 1:3) и «Эсперанс Тунис» (победа 3:0). В 1/8 финала лондонцы разгромили «Бенфику» со счетом 4:1.

В линии PARI можно спрогнозировать результаты выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. Главными фаворитами турнира являются «ПСЖ» (3.50) и «Реал Мадрид» (3.70). А сразу следом за ними идет «Челси» — на чемпионство подопечных Энцо Марески установлен коэффициент 5.55. Что же касается «Палмейраса», то вероятность победы бразильской команды в турнире оценена котировкой 14.00, вероятность выхода в финал — котировкой 5.55.

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Новости
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Новости
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Новости
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Кто станет лучшим бомбардиром Клубного чемпионата мира по футболу: обновленные коэффициенты
Новости
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Кто выиграет FONBET Кубок России по футболу: состав групп, коэффициенты
Новости
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Карен Хачанов пополнил состав команды First & Red
Новости
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Забьет ли Месси ПСЖ: коэффициенты на голы в главном матче уикенда
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу перед стартом плей-офф
Новости
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
ALL-IN: Супер-экспресс на 28 июня
Новости
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Бобровский, тренер, везение: что стало залогом успеха «Флориды» в Кубке Стэнли
Аналитика

Новое

Читать все новости