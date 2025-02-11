Благотворительный фонд «Пари и побеждай» стал партнером Российской федерации баскетбола

Взаимодействие между двумя организациями будет сконцентрировано на качественном развитии баскетбола для широкой аудитории в крупных и малонаселенных пунктах России.

Совместные усилия будут направлены на поддержку ветеранов баскетбола и принципиальное улучшение проведения их соревнований, реконструкцию региональной спортивной инфраструктуры, а также создание адаптивных команд и мероприятий совместно с инклюзивным проектом РФБ «тихий!баскетбол».

Первой совместной инициативой, направленной на повышение доступности спорта, станет обновление тренировочного зала в МБУ ДО «Спортивная школа» в г. Лихославль. Это единственный объект в Лихославльском районе Тверской области, где дети могут заниматься баскетболом в течение всего года. Экспертиза Федерации баскетбола Тверской области и РФБ отметила необходимость реконструкции крыши здания, замены паркета и ремонта общих пространств. Уже в феврале 2025 года БФ «Пари и побеждай» направит денежные средства на реновацию выбранного спортивного объекта.

Фонд станет партнером инфраструктурного проекта РФБ «#корзинанапрокачку». Участие «Пари и побеждай» позволит заменить 18 щитов на уличных площадках в городах и селах России.

В планах обозначено проведение летнего фестиваля — первенства по баскетболу ветеранов «Серебряное кольцо» среди старших возрастных категорий турнира, а также реализация мероприятий инклюзивного проекта «тихий!баскетбол».

Алексей Бабичев, председатель Совета благотворительного фонда «Пари и побеждай»:

Мы рады расширить присутствие фонда «Пари и побеждай» в российском баскетболе. В синергии с РФБ, членами которой являются больше 80 региональных федераций, мы сможем отбирать наиболее весомые заявки и оказывать адресную помощь в самых отдаленных уголках страны.

Андрей Кириленко, президент РФБ:

Региональные федерации баскетбола всегда находятся в поисках партнера для реализации социальных задач, и зачастую финансирования хватает только на проекты в крупных населенных пунктах. В этом ключе сотрудничество РФБ и БФ «Пари и побеждай» открывает дополнительные возможности для регионов. Вместе с новым партнером мы стремимся оказать поддержку и спортсменам, которые в уже зрелом возрасте и старше сохраняют страсть к любимому делу, а планируемые инклюзивные инициативы в баскетболе, я уверен, найдут отклик у всех любителей нашего вида спорта.