Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



12 июля 20:16ГлавнаяНовости

PARI стала партнером Технопарка «Сколково»

На стыке спорта и бизнеса
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

Букмекерская компания PARI стала партнером Технопарка «Сколково» — одного из крупнейших в мире научно-технологических инновационных центров по разработке и коммерциализации новых технологий. Стороны объединят накопленный опыт в сфере спорта и бизнеса и будут вместе заниматься развитием инноваций в спорте с помощью нового проекта — акселератора SportTechSkolkovo.

Ранее в ИЦ «Сколково» подробно представили программу акселератора на вебинаре. Участники вебинара познакомились с целями и задачами проекта, ключевыми направлениями развития спортивных стартапов, а также ознакомились с преимуществами участия в акселераторе для компаний и индивидуальных предпринимателей.

CEO PARI Руслан Медведь войдет в жюри мероприятия. Вместе с ведущими экспертами отрасли он примет участие в выборе лучших проектов в таких категориях, как «Массовый спорт», «Киберспорт», «Медиа и цифровые платформы» и другие. Среди участников — руководитель PARI Esports Сергей Гламазда.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ОТ PARI

PARI — один из лидеров беттинговой индустрии России и лучший букмекер — 2025 по версии престижной премии Рейтинга Букмекеров. Компания активно участвует в развитии российского спорта и киберспорта. В портфолио компании — широкий спектр спонсорских активов, включая традиционные и киберспортивные команды и спортивные федерации. 

Цель акселератора SportTech Skolkovo — поиск, отбор, развитие и внедрение инноваций для повышения эффективности спортивных федераций, лиг, клубов, а также развития спортивного технологического ландшафта страны в целом. Проект SportTech Skolkovo поможет российским стартапам ускоренно расти, привлекать инвестиции, запускать пилотные проекты с лидерами отрасли и завоевывать свою долю этого рынка.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Клиент PARI поставил более 500 000 рублей на «ПСЖ» против «Челси» в финале КЧМ
Аналитика
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
PARI стала партнером Технопарка «Сколково»
Новости
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Клиенты PARI выбрали фаворита в бою Льюиса и Тейшейры на турнире UFC
Аналитика
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
«Матч года» со звездами НХЛ и КХЛ 2025: трансляция, составы, правила
Новости
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Юлия Ефимова – новый амбассадор Fonbet
Новости
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Возвращение россиян: главное о чемпионате мира 2025 года по водным видам спорта
Новости
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Букмекеры обновили коэффициенты на победителя Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года
Новости
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Кто станет чемпионом России по футболу: коэффициенты на сезон-2025/26 в РПЛ
Новости
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Аналитики отдают предпочтение Краснодару в матче за Суперкубок России против ЦСКА
Новости
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Два главных фаворита Клубного чемпионата мира могут встретиться в полуфинале
Новости

Новое

Читать все новости