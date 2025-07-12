Букмекерская компания PARI стала партнером Технопарка «Сколково» — одного из крупнейших в мире научно-технологических инновационных центров по разработке и коммерциализации новых технологий. Стороны объединят накопленный опыт в сфере спорта и бизнеса и будут вместе заниматься развитием инноваций в спорте с помощью нового проекта — акселератора SportTechSkolkovo.

Ранее в ИЦ «Сколково» подробно представили программу акселератора на вебинаре. Участники вебинара познакомились с целями и задачами проекта, ключевыми направлениями развития спортивных стартапов, а также ознакомились с преимуществами участия в акселераторе для компаний и индивидуальных предпринимателей.

CEO PARI Руслан Медведь войдет в жюри мероприятия. Вместе с ведущими экспертами отрасли он примет участие в выборе лучших проектов в таких категориях, как «Массовый спорт», «Киберспорт», «Медиа и цифровые платформы» и другие. Среди участников — руководитель PARI Esports Сергей Гламазда.

PARI — один из лидеров беттинговой индустрии России и лучший букмекер — 2025 по версии престижной премии Рейтинга Букмекеров. Компания активно участвует в развитии российского спорта и киберспорта. В портфолио компании — широкий спектр спонсорских активов, включая традиционные и киберспортивные команды и спортивные федерации.

Цель акселератора SportTech Skolkovo — поиск, отбор, развитие и внедрение инноваций для повышения эффективности спортивных федераций, лиг, клубов, а также развития спортивного технологического ландшафта страны в целом. Проект SportTech Skolkovo поможет российским стартапам ускоренно расти, привлекать инвестиции, запускать пилотные проекты с лидерами отрасли и завоевывать свою долю этого рынка.