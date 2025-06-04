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4 июня 11:09ГлавнаяНовости

Финал Лиги чемпионов с Массимо Каррерой — клиенты PARI SECRET провели уикенд в Сочи

Крутой ивент для VIP-клиентов
Валентин Васильев

Финал Лиги чемпионов в компании Массимо Карреры — так прошло закрытое мероприятие SECRET POKER SOCHI для клиентов клуба PARI SECRET. Букмекерская компания PARI организовала и провела незабываемый уикенд для 50 своих клиентов. Отчетное видео доступно по ссылке.

Событие прошло с 30 мая по 1 июня в Сочи и на Красной Поляне. В первый день гостей ждал покерный турнир. В отличие от других медиатурниров по покеру, VIP-клиенты SECRET смогли сыграть за одним столом с приглашенными звездами. Среди них были легендарный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера, один из самых популярных русскоязычных стримеров Recrent, а также менеджер ярких эмоций Luxury Girl и популярные стримерши ELLVI, GENSYXA, mugretnug и sorabi. Развязка турнира получилась драматичной и непредсказуемой, а главный приз забрал Рубен под ником Alloni.

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На следующий день участники поиграли в падел на свежем воздухе. Вечером для гостей ивента был организован закрытый просмотр финала Лиги чемпионов в ресторане с панорамным видом на Черное море. Просмотр главного футбольного матча сезона проходил в компании Массимо Карреры. Итальянский специалист активно общался с гостями PARI, делясь своим мнением и видением футбола, а также заряжая присутствующих своей эмоциональностью. Кроме того, главный матч сезона для гостей ивента вживую прокомментировал известный телеведущий и комментатор Михаил Моссаковский.

«SECRET POKER SOCHI получился самым масштабным событием в рамках нашей программы SECRET. Создание особого закрытого клуба, где клиенты могут получить действительно свежий опыт, — это именно то, к чему мы стремились. Впереди участников SECRET ждет еще больше таких ярких ивентов», — отметил Руслан Медведь, СЕО PARI.

В событии SECRET POKER SOCHI поучаствовали 50 клиентов PARI. 25 из них — участники закрытого клуба PARI SECRET, а еще 25 выиграли путевки благодаря акции «Покер в Сочи». Узнать больше о событиях в Сочи можно будет в фотоотчете мероприятия на странице PARI SECRET. Там же будут и анонсы следующих закрытых мероприятий для VIP-клиентов. 

«Еще раз спасибо всем, кто был с нами! Наше мероприятие не оставило никого равнодушным и, уверен, запомнится каждому участнику как одно из самых ярких событий этого года. Всегда приятно находиться в компании людей, которые уважают себя и выбирают PARI SECRET», — заявил Евгений Луговский, директор по развитию бизнеса PARI.

PARI представила программу лояльности PARI SECRET в начале 2025 года. Для клиентов созданы уникальные предложения на рынке: до 30% кешбэка реальными деньгами, а также вступление в элитное комьюнити, формирование нового окружения и набор ярких мероприятий для игроков.

Первым мероприятием из серии PARI SECRET был выезд на финал теннисного турнира ATP 500 в Дубае. До конца года клиентов программы ждет еще ряд крупных событий.

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