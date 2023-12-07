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7 декабря 8:00ГлавнаяНовости

PARI раздаст фрибеты на сумму 2024 рубля новым пользователям

Новогодняя акция
Валентин Васильев

Букмекерская компания PARI под новогодние праздники запускает акцию для новых клиентов. Предложение будет доступно с 6 декабря. Все новые клиенты PARI смогут получить фрибет в размере 2024 рублей за первый депозит после регистрации. 

У фрибета не будет никаких ограничений на использование: клиенты смогут поставить его на любое спортивное событие с любым коэффициентом. На активацию фрибета после его получения у пользователей будет 14 дней. 

Как получить фрибет:

  1. Зарегистрироваться на сайте или в приложении PARI. (Обзоры на лучшие букмекерские приложения представлены на сайте Рейтинг Букмекеров)
  2. Внести первый депозит в размере 1000 рублей в течение 14 дней после регистрации.
  3. Забрать свой фрибет на сумму 2024 рубля и использовать его в течение 14 дней.


Напомним, что в ноябре PARI запустила масштабную акцию «ПАРИМАНИЯ» для всех клиентов, включая тех, кто уже был зарегистрирован. По ее условиям пользователи могут удвоить свой депозит и получить до 50 000 бонусных рублей. Акция продлится до 15 декабря. Перейдя по ссылке Вы узнаете какие существуют бездепозитные фрибеты 2024.

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