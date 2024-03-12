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12 марта 10:00ГлавнаяНовости

PARI прокачала тачку болельщика «Адмирала»

Хозяин авто остался доволен
Руслан Ипполитов
Источник: PARI
Источник: PARI

С недавнего времени Владивосток ― город не только редких, но и стильных авто. По улицам уже вовсю гоняет модная иномарка в цветах местного хоккейного клуба «Адмирал», украшенная логотипом букмекерской компании PARI. Владелец авто ― один из болельщиков команды, победитель конкурса с отсылкой к легендарному шоу «Тачка на прокачку», который хоккейный клуб и PARI организовали в конце ноября.

По итогам конкурса PARI выпустила видеоролик, где показала прокачку тачки с помощью оклейки. В результате красный внедорожник марки ISUZU стал самым стильным авто во Владивостоке.

Принять участие в оригинальном конкурсе мог каждый болельщик «Адмирала». Для этого достаточно было заполнить данные о себе на специальной странице, зарегистрироваться на сайте или в приложении PARI, а также оставить ссылку на фото своего авто и поделиться пожеланиями по обновлению его внешнего вида.

Победителя выбирали болельщики в аккаунтах команды в соцсетях. В этом им помогали хоккеисты владивостокского клуба. Победителем стал болельщик «Адмирала» Роман Ильич Коростелин. «Как сияет! Просто конфетка! И в цвет попали», ― оценил он усилия дизайнеров, занимавшихся разработкой уникального стиля по заданию PARI.

В рамках конкурса подарки получили и новые клиенты PARI. За регистрацию в букмекерской компании каждому болельщику «Адмирала» начислили фрибет на 1000 рублей.

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