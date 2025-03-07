Клиенты PARI: Анкалаев победит Перейру, но Физиев уступит Гейджи

В ночь с 8 на 9 марта состоится турнир UFC 313, главными событиями которого станут титульный поединок в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым, а также бой в легком весе между Джастином Гейджи и Рафаэлем Физиевым. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящий ивент.

Алекс Перейра — Магомед Анкалаев

Аналитики PARI считают, что в полутяжелом весе появится новый чемпион. Ставки на победу Магомеда Анкалаева принимаются по коэффициенту 1.78, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на успех Алекса Перейры можно за 2.08, а на ничью — за 50.00. Вероятности этих исходов составляют около 44% и 1%.

Клиенты PARI также считают, что россиянин за счет своей универсальности возьмет верх. 75% от общего объема ставок на исход поединка приходится на победу Анкалаева. Один из клиентов поставил 198 000 рублей на успех российского бойца.

Учитывая впечатляющий финишрейт обоих бойцов, букмекеры считают, что поединок закончится досрочно, и предлагают поставить на это за 1.41. Если же зрители увидят полный бой, сыграет ставка за 2.80.

Победа Алекса Перейры нокаутом считается довольно вероятным исходом схватки. В отличие от Магомеда, бразильцу вполне может хватить одного точного удара. Поставить на KO\TKO в исполнении чемпиона можно с коэффициентом 2.60, аналогичная ставка на Анкалаева доступна за 3.45.

Если Перейра победит судейским решением, сыграет коэффициент 7.00. А вот победу Анкалаева по очкам букмекеры считают как более вероятный исход — ставки на такое развитие событий принимаются за 3.45.

Меньше всего аналитики ждут сабмишенов — хотя Анкалаеву удаются переводы и контроль, он ни разу не побеждал приемами. Перейра также не может похвастаться выдающимся грэпплингом, хотя и активно подтягивает джиу-джитсу. Ставки на победу сабмишенами в предстоящем бою принимаются по коэффициенту 25.00 для бразильца, а также 11.00 для россиянина.

Джастин Гейджи — Рафаэль Физиев

Не менее зрелищной должна получиться схватка ярких ударников Джастина Гейджи и Рафаэля Физиева, которые показали настоящее шоу в своем первом бою. Аналитики PARI считают, что Атаман имеет хорошие шансы взять реванш, и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.75. Вероятность успеха азербайджанца составляет около 55%. Ставки на победу Джастина принимаются по коэффициенту 2.13, вероятность его триумфа составляет примерно 45%.

А вот большинство игроков считают, что второй поединок снова завершится в пользу американца. 61% от общего объема ставок на исход боя приходится на победу Гейджи, а на Физиева только 39%.

Учитывая, что в первый раз бойцы провели в октагоне все три раунда, букмекеры допускают, что предстоящая схватка также может продлиться всю дистанцию. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 1.86. Если же бой закончится досрочно, сыграет ставка за 1.88.

Букмекеры считают, что у Физиева будут практически равные шансы победить нокаутом и решением. Так, KO\TKO от Атамана идет за 3.45, а судейское решение в его пользу — за 3.25. Для сравнения, аналогичные ставки на Гейджи котируются за 4.60 и 3.65. В этом бою аналитики также не ждут сабмишенов. Поставить на прием в исполнении Физиева можно за 20.00, а от Гейджи — за 25.00.