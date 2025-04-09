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10 апреля 12:53ГлавнаяНовости

Сборная Москвы - победитель первого круга ДоброFON-чемпионата России по регби на колясках

Сборная Москвы выиграла первый круг чемпионата России по регби на колясках
Валентин Васильев

Первый круг чемпионата России по регби на колясках проходил с 21 по 26 февраля на площадке Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Санкт Петербурга при поддержке благотворительной программы ДоброFON.

В торжественной церемонии награждения и закрытия приняли участие первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгений Гагонин, президент Федерации ПОДА Андрей Строкин, управляющий акционер компании FONBET Валентин Голованов, PR директор FONBET Александр Устинов и президент СПб РОО «Спортивная Федерация спорта инвалидов» Сергей Гутников.

По итогам соревнований первое место заняла сборная г. Москвы, второе место – сборная г. Санкт-Петербурга. Тройку призеров  замкнула сборная Калининградской области. В пятерку лучших также попали сборные Приморского края и ДНР.

Валентин Голованов, управляющий акционер FONBET:

«Поздравляю победителей, призеров и всех участников первого круга чемпионата России по регби на колясках. Уверен, что увеличение количества соревнований подобного масштаба положительно скажется на повышении мастерства спортсменов и развитию паралимпийского движения. Вместе с нашими партнерами из ПКР и ПОДА мы и дальше продолжим развивать инициативы направленные на поддержку спортсменов-паралимпийцев и реабилитацию ветеранов СВО, получивших ранения».  

Андрей Строкин, президент Федерации ПОДА:

«Благодаря сотрудничеству с компанией ФОНБЕТ появилась возможность проводить больше соревнований по игровым дисциплинам спорта лиц с поражением ОДА, в частотности, по регби на колясках. В условиях отстранения российских команд по игровым видам спорта от международных турниров, это сотрудничество становится особенно важным. Организация соревнований при сотрудничестве с благотворительной программой ДоброFON не только способствует повышению спортивного мастерства и приобретению ценного соревновательного опыта, но и стимулирует рост конкуренции в регби на колясках и других игровых дисциплинах спорта лиц с поражением ОДА».

Лучшие игроки турнира:

Класс 0,5 - Виталий Банник (Санкт-Петербург)

Класс 1,0 - Сергей Бушманов (Санкт-Петербург) 

Класс 1,5 - Алексей Щербатенко (ДНР)

Класс 2,0 - Алексей Леонхард (Калининградская область) 

Класс 2,5 - Пак Даниил (Москва)

Класс 3,0 - Антон Винокуров (Москва)

Класс 3,5 - Руслан Рамазанов (Санкт-Петербург) 

MVP турнира - Илья Мысляев (Москва)

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