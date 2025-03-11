Павел Лысенков разобрал матчи КХЛ в первом выпуске подкаста «Держи пари»

Букмекерская компания PARI запустила серию подкастов «Держи пари» на платформе «Звук». В первом выпуске обозреватель телеканала «Матч ТВ» Павел Лысенков разобрал ключевые матчи недели КХЛ с 11 по 16 марта и главные новости лиги, а также назвал вероятных победителей Кубка Гагарина.

По мнению Лысенкова, нынешний чемпионат КХЛ очень интересный. Первым из матчей журналист разобрал встречу 11 марта «Авангард» — «Торпедо» и спрогнозировал победу омичей.

«Торпедо» отличает то, что они могут вести и развалиться. У них есть дисбаланс. Раньше они пропагандировали романтический хоккей, игра от атаки, все вперед. Но сейчас они меняют модель, стараются более надежно действовать в обороне. И это у них не всегда получается. В первую очередь им не хватает психологической уверенности. Эта уверенность есть у «Авангарда», — подчеркнул эксперт.

В тот же день СКА сыграет с минским «Динамо». Здесь Павел Лысенков спрогнозировал малорезультативный хоккей.

«Главная проблема СКА — это даже не потеря Кузнецова, а игра в обороне. Апогеем этого кошмара стал матч со «Спартаком» дома, который завершился со счетом 2:7. Они взяли себя в руки, они разговаривали, как мужики в раздевалке. Потом они проиграли 0:1 московскому «Динамо», 1:2 проиграли минскому «Динамо» в Минске. Но это как раз показывает, что они начали закручивать гайки в обороне, стали играть более надежно. Поэтому здесь я бы не стал говорить о том, что есть однозначный победитель в игре», — сказал обозреватель.

Из встреч 12 марта эксперт выбрал матчи «Металлург» — ЦСКА и «Ак Барс» — «Трактор», отметив, что прогнозирует успехи «Магнитки» и «Трактора».

«ЦСКА принимал дома «Металлург» осенью. Это был абсолютный кошмар для ЦСКА. Они проиграли со счетом 0:7. Случилось такое редкое явление для КХЛ, когда команду заперли в раздевалке, включая тренера, и большие боссы, руководители спустились в раздевалку и устроили разнос», — добавил журналист.

«Бенуа Гру опроверг всех скептиков, команда идет в топе конференции. Стабильная, сбалансированная, хорошая команда из хоккейной Мекки, потому что Челябинск — это крутой город», — отметил Лысенков.

В четверг, 13 марта, состоятся еще два матча КХЛ, которые Павел разобрал в подкасте. Это «Автомобилист» — «Торпедо» и «Салават Юлаев» — «Динамо» М.

«Я вижу здесь победу «Автомобилиста», может быть, даже в основное время, понимая, что за счет своей системности они могут выиграть. При всем уважении к Игорю Ларионову, который является одним из символов PARI, он — тренер-реформатор. Он делает очень много полезных вещей, но, опять же, делает ставку на молодежь, которая со временем растет. Я вижу, что «Торпедо» по сравнению с прошлым сезоном спрогрессировало, добавились харизматичные ветераны, но вот эта вся перестройка, переустановление все-таки еще идет».

А вот в матче «Салават Юлаев» — «Динамо» Москва в Уфе Лысенков не смог выбрать победителя. Зато поделился новостями из башкирского клуба.

«Появилась новость, шокирующая для болельщиков, что «Салават Юлаев» заложил 15 автомобилей, включая ледозаливочные машины. Даже медиакуб на арене. Получается, «Салават Юлаев» заложил все свое имущество под кредит.

Конечно, финансовое состояние команды не самое лучшее в КХЛ, но оно крепкое. И я думаю, что на выступление в этом сезоне, как минимум в этом сезоне, не повлияет. Я думаю, что здесь стоит зайти через тотал больше 5, потому что, наверное, стоит ждать немало голов. Притом, что у команд хорошие вратари. Они могут сыграть надежно, так что здесь риск есть. Но победителей искать я бы точно не стал», — сказал журналист.

Из встреч 14 марта эксперт выбрал противостояние канадских тренеров в матче «Авангард» — «Трактор», а также матч СКА — «Сочи». В первой встрече он ожидает много голов, а во второй встрече дня он спрогнозировал уверенную победу СКА.

В субботний день 15 марта в КХЛ состоятся две игры, на которые Павел Лысенков также дал прогноз. «Салават Юлаев» дома принимает минское «Динамо», а в Москве состоится дерби между ЦСКА и «Динамо». В матче в Уфе эксперт ожидает голы от минчан, в столичном дерби предсказывает матч, не богатый на голы.

Наконец, из воскресных матчей специалист выделил встречу 16 марта «Спартак» — «Северсталь».

«Думаю, что «Спартак» решит вопросы с составом. У них есть хорошие нападающие. И я в этом матче увидел бы победу «Спартака». Надо возвращать себе уверенность и убрать всю нервозность перед плей-офф. А в плей-офф «Спартак» может зайти достаточно далеко. Первый раунд пройти и, может быть, даже второй, третий, смотря как все пойдет», — подчеркнул эксперт.

В завершение эфира Павел Лысенков проанализировал линию на чемпиона Кубка Гагарина и выделил ряд интересных вариантов для ставок.

«Меня удивил коэффициент 30.00 на минское «Динамо», потому что я бы не стал недооценивать белорусов. У них может пойти очень здорово, если они пройдут первый раунд, почувствуют уверенность. Наверное, это все-таки не очевидный фаворит в борьбе за Кубок Гагарина, но коэффициент, как мне кажется, достаточно низкий. Если вы фанат белорусского хоккея, можете здесь рискнуть с небольшой суммой.



Опять же, меня удивил коэффициент на «Металлург». 20.00 показывает то, что в «Магнитку» не слишком верят. При этом я вижу, что она не сильно изменилась по сравнению с прошлым чемпионским годом. Тренер остался. Состав игроков такой же. У них такой же вратарь. У них стало больше опыта. У них есть свои какие-то хитрые моменты, которые они могут не выкладывать в регулярке. Они также надежно постараются сыграть в обороне», — отметил специалист.

Кроме того, Лысенков выделил неплохие шансы на победу омского «Авангарда».

«15.00, хотя команда действительно имеет все для того, чтобы выиграть Кубок. У них есть великолепный тренер, у них даже очень хорошая бригада вратарей. Может быть, даже лучшие в лиге Серебряков и Бердин. Московское «Динамо» — 12.00. Тоже, я считаю, у них шансов выше, чем нарисовано в этой линии. А вот с такими командами, как СКА, ЦСКА, «Спартак» и «Ак Барс», я бы не стал рисковать. Они пока не очень внушают доверие, потому что у них не хватает стабильности. «Трактор» за 6.50 — я бы согласился. И «Локомотив» — 4.00, тут, понятно, главный фаворит. Но год назад был «Локомотив» тотальный просто фаворит и проиграл в одну калитку «Металлургу» финал со счетом 0:4 в серии. Весь вопрос, смог ли «Локомотив» сделать выводы из того поражения», — заключил эксперт.