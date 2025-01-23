PARI: «Порту» прервет серию неудач и победит «Олимпиакос» в Лиге Европы

23 января состоятся матчи седьмого тура общего группового этапа Лиги Европы. В одном из них сойдутся «Порту» и «Олимпиакос». Поединок пройдет на стадионе «Драгау» в Порту и начнется в 20:45 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

В день матча букмекеры считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Порту» можно с котировкой 1.65, что соответствует примерно 59% вероятности. Успех «Олимпиакоса» оценивается коэффициентом 5.70 (около 17%). На ничейный исход встречи аналитики дают котировку 3.95 (приблизительно 24%).

Клиенты PARI также не сомневаются в триумфе португальского клуба. На победу «Порту» приходится 98% от общего оборота пари на исход встречи.

Аналитики ожидают увидеть достаточно результативный матч. Вероятность того, что «Порту» и «Олимпиакос» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.25. На тотал больше 2.5 по голам можно поставить с коэффициентом 1.88. На то, что зрители увидят минимум четыре забитых мяча, аналитики дают котировку 3.10. Коэффициент на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.80. Обратный вариант можно взять с котировкой 1.95.

«Порту» подходит к этому поединку с серией из трех поражений подряд, по ходу которой клуб пропустил суммарно шесть мячей. Коэффициент на то, что греческий коллектив огорчит португальцев хотя бы один раз, составляет 1.57. На два мяча от «Олимпиакоса» и более можно поставить с котировкой 3.85. Индивидуальный тотал «Порту» больше 1.5 доступен за 1.72. На минимум три мяча в исполнении португальцев аналитики дают коэффициент 3.35.

Наиболее вероятным результатом игры считается победа «Порту» со счетом 1:0. Это событие доступно в линии PARI за 7.00. Коэффициент 7.50 аналитики установили на успех португальцев со счетом 2:0. Результативную ничью 1:1 можно взять за 8.00. Коэффициент на успех гостей с минимальным счетом составляет 14.00.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 300 000 рублей. Один из клиентов заключил пари типа «система», включив в купон из семи футбольных событий ставку на то, что «Порту» не проиграет, по коэффициенту 1.14.

«Порту» сейчас располагается на 19-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги Европы с восемью очками в активе и за два тура до окончания этапа отстает от топ-8 на три очка. Поставить на то, что португальцы по итогу попадут в первую восьмерку и избегут стыковых матчей, можно с коэффициентом 7.80. «Олимпиакос» занимает 15-е место и имеет на одно очко больше, чем «Порту». На попадание греческого клуба в восьмерку лучших по итогам общего этапа аналитики дают котировку 8.00. Шансы «Порту» и «Олимпиакоса» выиграть Лигу Европы оцениваются по коэффициентам 18.00 и 25.00 соответственно.