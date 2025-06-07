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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



9 июня 9:57ГлавнаяНовости

PARI взяла бронзу на премии Silver Mercury 2025

В этой номинации оцениваются рекламные кампании, которые достигли значительных результатов при минимальных финансовых затратах
Валентин Васильев

В Москве состоялась церемония награждения победителей в рамках Международного фестиваля рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury XXVI. По итогам мероприятия букмекерская компания PARI стала бронзовым призером в одной из номинаций престижной премии.

Букмекерская компания PARI завоевала бронзу в номинации «Прорыв малобюджетного проекта» за кейс с празднованием 1000-го матча клуба «Нефтехимик» в Континентальной хоккейной лиге. В рамках акции игроки нижнекамской команды вышли на ноябрьский матч против «Барыса» в оригинальных золотых шлемах.

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Усилиями PARI юбилейный матч «Нефтехимика» увидели и запомнили не только его преданные болельщики, но и все любители хоккея в России. Партнеру нижнекамского клуба удалось сфокусировать внимание аудитории на золотых шлемах, в которые был интегрирован бренд PARI.

Помимо многомиллионного охвата в соцсетях и СМИ, с помощью шлемов PARI удалось попасть на главный спортивный канал страны, не заплатив за это ни копейки медийного бюджета.

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В этой номинации оцениваются рекламные кампании, которые достигли значительных результатов при минимальных финансовых затратах (до 1 000 000 рублей). Жюри оценивает ловкость использования ограниченных ресурсов, а также способность кампании достичь поставленных целей и вызвать значительный отклик у аудитории.

Фестиваль Silver Mercury («Серебряный Меркурий») проводится с 1999 года и за это время стал точкой притяжения новаторских идей и амбициозных проектов, объединяющей лидеров индустрии. В 2025-м награды были вручены более чем в 150 номинациях.

В 2023 году PARI получила серебряную награду премии Silver Mercury в номинации «Прорыв малобюджетного проекта», а также была отмечена бронзой в номинациях «Лучшее PR-событие регионального уровня» и «Лучший ситуативный креативный маркетинг».

 

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