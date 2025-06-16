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19 июня 9:15ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ» над «Ботафого» в матче клубного чемпионата мира

Аналитики склоняются к тому, что не смогут отличиться обе команды
Руслан Ипполитов

20 июня сборные французский «ПСЖ» и бразильский «Ботафого» встретятся в матче второго тура группы B клубного чемпионата мира. Поединок пройдет на стадионе «Роуз Боул» в американской Пасадене и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

Букмекеры считают фаворитом французский клуб. Коэффициент на успех команды Луиса Энрике — 1.25, что соответствует примерно 77% вероятности. Поставить на то, что выиграет «Ботафого», можно за 12.00 (около 8%). Ничья котируется за 6.40 (приблизительно 15%). 

Клиенты PARI уверены в победе «ПСЖ». Около 99% от общего объема ставок на исход встречи приходится на успех победителей Лиги чемпионов.
Букмекеры верят в то, что матч будет результативным. Поставить на то, что в матче забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.55. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.45

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Аналитики PARI склоняются к тому, что в предстоящем противостоянии не смогут отличиться обе команды. Если забьют и «ПСЖ», и «Ботафого», сыграет коэффициент 2.10. Обратный исход идет за 1.75. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 2.50.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — победа парижан 2:0 за 6.50. На то, что счет в матче откроет команда Энрике, можно поставить за 1.22. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении бразильцев составляют 4.50.

Клубный чемпионат мира проходит в обновленном формате, с 32 участниками, разбитыми на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. В квартете B вместе с «ПСЖ» и «Ботафого» играют также испанский «Атлетико» и американский «Сиэтл Саундерс». 

Парижане начали турнир с разгрома «Атлетико» (4:0). Аналитики считают «ПСЖ» главным фаворитом клубного чемпионата мира. На то, что команда Луиса Энрике выиграет соревнование, можно сделать ставку за 3.50. Пари на то, что французский клуб дойдет до финала, доступно за 2.25. Вероятность того, что «ПСЖ» выиграет группу B, аналитики оценили котировкой 1.08.
«Ботафого» также стартовал с победы, переиграв в первом туре «Сиэтл» (2:1). Шансы бразильского клуба выйти в плей-офф оценивают довольно высоко — коэффициент 2.18. При этом сделать ставку на то, что команда займет первое место в группе, можно за 11.00. Вероятность чемпионства команды Ренато Пайвы оценили котировкой 35.00, а пари на выход в финал доступно за 15.00.

Ранее по теме:Обзор букмекерской конторы PARI

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