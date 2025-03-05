Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на победу «Ливерпуля» над «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов

5 марта в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» примет «Ливерпуль». Встреча французского и английского топ-клубов состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее событие.

В день игры в столице Франции букмекеры не считают явным фаворитом ни одну из команд, отдавая лишь незначительное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» можно по коэффициенту 2.55, что соответствует примерно 38% вероятности. Триумф «Ливерпуля» в линии PARI идет за 2.75 (около 35%), а ничья оценивается котировкой 3.70 (приблизительно 27%).

Вместе с тем, по оценкам аналитиков PARI, «Ливерпуль» ближе к общему успеху по сумме двух встреч. На выход англичан в 1/4 финала установлен коэффициент 1.60 (около 60% вероятности). Котировки на проход «ПСЖ» в следующую стадию составляют 2.35 (примерно 40%).

Клиенты PARI уверены в победе «Ливерпуля» в сегодняшней игре и по итогам всего противостояния. В общем обороте ставок на исход матча в Париже 50% приходится на победу «Ливерпуля», 40% — на триумф «ПСЖ», а 10% сделано на ничью. Также на «мерсисайдцев» приходится 91% от всего оборота ставок на исход противостояния, на парижан — 9%.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Луиса Энрике и Арне Слота. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Поставить на это можно за 1.62. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.35.

Вероятность обмена голами котируется за 1.52. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.55. Если «ПСЖ» с Джанлуиджи Доннаруммой или Матвеем Сафоновым в воротах не пропустит, сыграет ставка за 4.20.

Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 8.00. Самый вероятный автор гола в предстоящей игре — нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле (2.40). Следом идут форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах (2.50) и партнер Дембеле по атаке Брэдли Барколя (3.20).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу — 1 000 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех прогнозов на матчи Лиги чемпионов, включив в него ставку на выход «Ливерпуля» в 1/4 финала за 1.67. Общий коэффициент экспресса — 3.59. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 2 590 000 рублей.

«Ливерпуль» — шестикратный победитель Лиги чемпионов, в последний раз «мерсисайдцы» выигрывали турнир в 2019 году. «ПСЖ» никогда не брал Кубок чемпионов, но играл в финале ЛЧ в 2020 году. На общем этапе «Ливерпуль» занял первое место с семью победами в восьми матчах и напрямую вышел в 1/8 финала. «ПСЖ» финишировал 15-м и играл в раунде плей-офф, где прошел «Брест» (3:0, 7:0). Также в сезоне-2024/25 оба клуба лидируют с отрывом в национальных чемпионатах Франции и Англии.

Главными фаворитами Лиги чемпионов 2024/25 считаются «Реал» и «Барселона». Ставки на триумф испанских топ-клубов принимаются за 4.20 и 4.70 соответственно. Победа «Ливерпуля» в линии PARI идет за 6.50, а «ПСЖ» — за 12.00.