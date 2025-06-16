«Рейтинг Букмекеров» и «Ведомости» объявили о сотрудничестве в сфере спортивных медиа

ООО «РБ» и АО «Бизнес Ньюс Медиа» («Ведомости») заключили соглашение о совместном развитии спортивных средств массовой информации в России. Основная цель партнёрства — поддержать профессиональную спортивную журналистику и популяризировать спорт через современные медиаканалы.

В рамках соглашения стороны планируют обмениваться опытом и контентом, проводить совместные проекты и мероприятия, а также развивать онлайн-платформы для спортивных новостей. «Ведомости» обеспечат методическую и информационную поддержку, а «РБ» предоставят экспертные ресурсы и помогут в техническом развитии спортивных СМИ.

«Ведомости» – уважаемое и влиятельное деловое медиа с историей и большими возможностями. «Рейтинг Букмекеров» видит солидные перспективы в наших совместных проектах. В основу нашего партнерства заложены инновационные решения, через реализацию которых, мы существенно планируем расширить аудиторию», — сказал генеральный директор «Рейтинга Букмекеров» Аскер Тхалиджоков.

«Партнерство с «Рейтингом Букмекеров» — это важный шаг для «Ведомостей» на пути к развитию современных медиаформатов в спортивной журналистике. Мы стремимся использовать новые цифровые инструменты и интерактивные платформы в наших медиа проектах, чтобы сделать контент более доступным, интересным и актуальным для нашей аудитории. Уверен, что партнерство позволит нам вывести спортивные медиа на новый уровень и привлечь ещё больше читателей к теме спорта», — подчеркнул генеральный директор «Ведомостей» Игнатий Павлов.