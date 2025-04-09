Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
18 апреля 18:28ГлавнаяНовости

Клиенты PARI уверены в победе «Реала» над «Атлетиком» в 32-м туре Ла Лиги

Эксперты ждут от команд Карло Анчелотти и Эрнесто Вальверде результативной игры
Валентин Васильев

20 апреля в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча второй и четвертой команд Ла Лиги состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на игру топовых испанских команд.

В преддверии встречи в столице Испании букмекеры считают фаворитом Королевский клуб. На триумф «Реала» можно поставить по коэффициенту 1.63, что соответствует примерно 60% вероятности. Котировки на ничью составляют 3.95 (около 24%). Победа «Атлетика» в линии PARI идет за 5.40 (приблизительно 16%).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок на исход встречи 99,5% приходится на победу «Реала».

Получить до 25 000 рублей от PARI

Эксперты ждут от команд Карло Анчелотти и Эрнесто Вальверде результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.75. Вероятность противоположного исхода (не более двух мячей на двоих) котируется за 2.10.

Букмекеры считают, что ни «Реалу», ни «Атлетику» не удастся провести «сухой» матч. Если оба соперника забьют друг другу, сыграет коэффициент 1.78. Котировки на противоположный вариант составляют 2.03.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — 1:0 и 2:0 в пользу «Реала» за 8.00. «Сухая» победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.40. Если счет в матче откроет «Реал», сыграет ставка за 1.50. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Атлетика» составляют 2.85.

«Реал» подходит к воскресному матчу на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Королевский клуб набрал в 31 матче 66 очков и отстает от лидирующей «Барсы» на четыре балла. «Атлетик» идет четвертым с 57 очками. На неделе перед игрой столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Арсеналу». В свою очередь баски благодаря успеху в противостоянии с «Рейнджерс» вышли в полуфинал Лиги Европы и метят в финал, который пройдет на их домашнем стадионе.

«Реал» считается вторым по шансам претендентом на чемпионский титул в этом сезоне. На триумф команды Анчелотти установлен коэффициент 5.00. Спрогнозировать успех «Барсы» можно за 1.23. Котировки на финиш «Атлетика» из Бильбао в лидирующей четверке составляют 1.30.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

Топы букмекеров

Смотреть всё
Букмекеры с бонусами
Смотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставками
Смотреть полный список
БК с мобильной версией
Смотреть полный список
Киберспортивные букмекеры
Смотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOS
Смотреть полный список
Топ-10 букмекеров России
Смотреть полный список
Легальные букмекеры России
Смотреть полный список
Топ букмекеров на Андроид
Смотреть полный список
Смотреть всё

Рекомендуем

Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Кубок Стэнли — 2025: участники, пары, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Командный чемпионат мира по фигурному катанию — 2025: участники, расписание, трансляции и коэффициенты
Аналитика
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Клиенты PARI ставят на ЦСКА в ответном матче пути РПЛ Кубка России против «Динамо»
Новости
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Клиенты PARI считают, что «Интер» выбьет «Баварию» из Лиги чемпионов и пройдет в полуфинал
Новости
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Клиент PARI поставил 2 050 000 рублей на ничью в матче «Реала» с «Арсеналом» в 1/4 финала Лиги чемпионов
Новости
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2025 года: расписание, трансляции, состав сборной России
Новости
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Финал Гран-при России по фигурному-катанию: национальный рекорд, автограф-сессии и проект «Добробаллы»
Новости
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Сборная Федерации падела России провела открытую тренировку и представила игровую форму перед матчами с Казахстаном
Новости
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
«БЕТСИТИ» выиграл «Премию РБ» в номинациях «Самый надежный букмекер» и «Лучшие коэффициенты»
Новости
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Букмекерская компания PARI признана лучшим букмекером года
Новости

Новое

Читать все новости
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров