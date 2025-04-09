Клиенты PARI уверены в победе «Реала» над «Атлетиком» в 32-м туре Ла Лиги

20 апреля в центральном матче 32-го тура чемпионата Испании «Реал» встретится с «Атлетиком» из Бильбао. Встреча второй и четвертой команд Ла Лиги состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на игру топовых испанских команд.

В преддверии встречи в столице Испании букмекеры считают фаворитом Королевский клуб. На триумф «Реала» можно поставить по коэффициенту 1.63, что соответствует примерно 60% вероятности. Котировки на ничью составляют 3.95 (около 24%). Победа «Атлетика» в линии PARI идет за 5.40 (приблизительно 16%).

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. В общем объеме ставок на исход встречи 99,5% приходится на победу «Реала».

Эксперты ждут от команд Карло Анчелотти и Эрнесто Вальверде результативной игры. По оценкам аналитиков PARI, в матче будет забито как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.75. Вероятность противоположного исхода (не более двух мячей на двоих) котируется за 2.10.

Букмекеры считают, что ни «Реалу», ни «Атлетику» не удастся провести «сухой» матч. Если оба соперника забьют друг другу, сыграет коэффициент 1.78. Котировки на противоположный вариант составляют 2.03.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — 1:0 и 2:0 в пользу «Реала» за 8.00. «Сухая» победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.40. Если счет в матче откроет «Реал», сыграет ставка за 1.50. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении «Атлетика» составляют 2.85.

«Реал» подходит к воскресному матчу на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании. Королевский клуб набрал в 31 матче 66 очков и отстает от лидирующей «Барсы» на четыре балла. «Атлетик» идет четвертым с 57 очками. На неделе перед игрой столичный клуб вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в четвертьфинале «Арсеналу». В свою очередь баски благодаря успеху в противостоянии с «Рейнджерс» вышли в полуфинал Лиги Европы и метят в финал, который пройдет на их домашнем стадионе.

«Реал» считается вторым по шансам претендентом на чемпионский титул в этом сезоне. На триумф команды Анчелотти установлен коэффициент 5.00. Спрогнозировать успех «Барсы» можно за 1.23. Котировки на финиш «Атлетика» из Бильбао в лидирующей четверке составляют 1.30.