PARI: «Реал» постарается расквитаться с «Барсой» за 0:4 и забрать первый трофей в 2025-м

12 января в Эр-Рияде пройдет финал Суперкубка Испании. В решающем матче зрителей ждет «Эль-Класико» — в борьбе за трофей сойдутся «Барселона» и «Реал Мадрид». Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

Букмекеры не выделяют фаворита в матче, но отдают предпочтение «Реалу». Поставить на победу подопечных Карло Анчелотти в основное время можно с котировкой 2.40, что соответствует примерно 40% вероятности. Победа «Барселоны» оценивается коэффициентом 2.70 (около 32%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 3.80 (порядка 25%).

Итоговая победа мадридцев в финале оценивается коэффициентом 1.82 (52%). Вероятность того, что трофей достанется каталонцам, котируется за 1.98 (48%).

Клиенты PARI больше верят в успех «Реала». На победу «сливочных» приходится около 87% от общего оборота пари на три варианта исхода встречи, еще 12% — на успех «Барселоны», и только 1% — на ничью. Если говорить о пари на исход игры с учетом дополнительного времени и серии пенальти, то здесь распределение ставок также в пользу «Реала» в соотношении 84% на 16%.

«Эль-Класико» традиционно получается богатым на голы — в пяти последних матчах команды в среднем забивали на двоих по четыре мяча за игру. Аналитики полагают, что грядущий поединок не станет исключением. Поставить на то, что зрители увидят минимум два гола, можно с коэффициентом 1.15. На три забитых мяча аналитики дают коэффициент 1.53. Коэффициент на исход, при котором в основное время будет забито более четырех голов, составляет 2.25. Вероятность того, что команды, как в начале 2024-го, забьют на двоих сразу пять мячей, оценивается котировкой 3.95. Ставка на то, что команды обменяются забитыми голами, доступна за 1.45. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.65.

Сейчас серия побед «Реала» составляет пять матчей. Однако последнее «Эль-Класико» подопечные Анчелотти проиграли с разгромным счетом 0:4. Поставить на то, что «Реал» отправит в ворота соперника минимум два мяча, можно с котировкой 1.95. На три гола «Реала» аналитики дают коэффициент 3.90. Взять исход, при котором «Барселона» победит и при этом забьет минимум трижды, можно за 4.30.

Наиболее вероятным счетом матча считается результативная ничья 1:1. Это событие доступно в линии PARI за 8.50. Победу «Реала» со счетом 2:1 можно взять за 10.00. Ставка на повторение результата предыдущего «Эль-Класико» и победу «Барселоны» со счетом 4:0 доступна за 55.00.

Стоит отметить, что в прошлом году «Реал» разгромил «Барселону» в финале со счетом 4:1.