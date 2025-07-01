Клиент PARI поставил более 300 000 рублей на выход «Реала» в четвертьфинал клубного ЧМ-2025

Во вторник, 1 июля, в рамках 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года состоится матч между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом». Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на предстоящую игру.

До начала встречи букмекеры считают фаворитом испанский клуб. Поставить на победу «Реала» в основное время игры можно по коэффициенту 1.85, что соответствует примерно 53% вероятности. Котировки на ничью по итогам 90 минут составляют 3.80 (около 26%). Победа «Ювентуса» в линии PARI идет за 4.60 (приблизительно 21%).

Котировки на итоговый успех «Реала», с учетом вероятности дополнительного времени и серии пенальти, составляют 1.42, что эквивалентно около 68% вероятности. Выход «Ювентуса» в четвертьфинал оценен коэффициентом 2.90 (примерно 32%).

Клиенты PARI прогнозируют успех фаворита. В общем обороте ставок на исход предстоящей игры в основное время 97% приходится на триумф испанцев. Что касается выхода той или иной команды в четвертьфинал турнира, распределение ставок составляет 99% на 1% в пользу «Реала».

Букмекеры склоняются к тому, что встреча будет результативной. Поставить на то, что команды Хаби Алонсо и Игора Тудора забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 1.65. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 2.30.

Аналитики PARI уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и «Реал», и «Ювентус», сыграет коэффициент 1.60. Обратный исход идет за 2.35. Вероятность победы любого из соперников с сухим счетом оценивается котировкой 2.60.

В линии на точный счет матча самым вероятным вариантом является ничья 1:1 — поставить на это можно по коэффициенту 7.00. Нулевая ничья, как и триумф «Реала» со счетом 2:1 или 1:0, доступны за 9.00.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 327 577 рублей на выход «Реала» в следующий круг по коэффициенту 1.33.

Клубный чемпионат мира в этом году впервые проводится в обновленном формате: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. «Реал» вышел в плей-офф с первого места в группе попал в группу H, где опередил саудовский «Аль-Хиляль» (1:1), мексиканскую «Пачуку» (3:1) и австрийский «Ред Булл Зальцбург» (3:0). «Ювентус» был вторым в квартете G, где разгромил «Аль-Айн» из ОАЭ (5:0) и марокканский «Видад» (4:1), но крупно уступил английскому «Манчестер Сити» (2:5).

В линии PARI можно спрогнозировать результаты выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. Главным фаворитом турнира после вылета «Манчестер Сити» стал «ПСЖ» — ставки на итоговый триумф действующего победителя Лиги чемпионов доступны за 2.80. Следующий по шансам претендент на победу «Реал» (5.00). На выход мадридского клуба в финал дают коэффициент 3.30, в полуфинал — 1.75. Чемпионство «Ювентуса» оценено коэффициентом 25.00.