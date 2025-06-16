Клиенты PARI уверены в победе мадридского «Реала» над «Аль-Хилялем» в матче Клубного чемпионата мира

В среду, 18 июня, в матче первого тура группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют «Реал Мадрид» и «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Встреча пройдет на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами-Гарденс и начнется в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, явным фаворитом в матче считается королевский клуб. Сделать ставку на победу «Реала» можно по коэффициенту 1.42, что соответствует примерно 69% вероятности. Шансы на успех «Аль-Хиляля» оцениваются котировкой 7.30 (около 13% вероятности). Ничья в линии идет за 5.40 (приблизительно 18%).

Клиенты PARI и вовсе не сомневаются в успехе мадридской команды. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 99% приходится на победу подопечных Хаби Алонсо.

По оценке аналитиков PARI, команды в предстоящем матче продемонстрируют результативный футбол и смогут забить не менее четырех мячей. Поставить на это можно по коэффициенту 1.80, тогда как обратный вариант доступен за 2.02. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.55, противоположная ставка доступна за 2.45. Поставить на то, что мадридский «Реал» сможет забить в обоих таймах, можно по коэффициенту 1.70.

В линии на точный счет матча, согласно прогнозам аналитиков PARI, самым вероятным вариантом является победа «Реала» со счетом 2:1 по коэффициенту 9.50. Котировка 10.00 установлена на успех испанской команды со счетом 2:0 или 3:1. Самым вероятным автором забитого мяча, по оценке букмекеров, является нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе (1.45). Следом идут его одноклубники Винисиус Жуниор (2.10) и Джуд Беллингем (2.65). Среди игроков «Аль-Хиляля» наибольшими шансами отличиться обладает сербский форвард Александар Митрович — его гол в линии идет за 3.40.

Самая крупная ставка на предстоящий поединок среди клиентов PARI составляет 200 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, заключив пари на тотал больше 2.5 голов в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.50.

В этом году Клубный чемпионат мира впервые проводится по обновленной схеме: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составит 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. В группе под литерой H наряду с «Реалом» и «Аль-Хилялем» также принимают участие мексиканская «Пачука» и австрийский «Ред Булл Зальцбург». Фаворитом группы является именно мадридский клуб — его шансы занять первое место оцениваются коэффициентом 1.19. «Аль-Хиляль» считается главным претендентом на второе место в группе. Поставить на это можно за 2.65.

В линии PARI также можно спрогнозировать итоги выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ-2025. Главным фаворитом на победу в турнире является «ПСЖ» (3.75), а сразу следом за парижанами идет «Реал Мадрид». Поставить на победу подопечных Хаби Алонсо в турнире можно за 5.50, на выход в финал — за 3.20. Что же касается «Аль-Хиляля», то куда более вероятным для команды является выход в четвертьфинал турнира. На это событие установлен коэффициент 5.00. Чемпионство саудовского клуба котируется за 75.00.