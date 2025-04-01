Клиент PARI поставил 500 000 рублей на матч «Реал» — «Реал Сосьедад» в полуфинале Кубка Испании

1 апреля в ответном полуфинальном матче Королевского кубка Испании мадридский «Реал» примет «Реал Сосьедад». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 22:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и изучили ставки клиентов на предстоящую игру.

В день игры букмекеры считают фаворитами хозяев. На триумф «Реала» в основное время можно поставить по коэффициенту 1.48, что соответствует примерно 66% вероятности. Котировки на ничью составляют 4.90 (приблизительно 20%). Победа гостей по итогам 90 минут игры идет в линии PARI за 6.85 (около 14%).

С учетом победы «Реала» со счетом 1:0 в первом матче в Сан-Себастьяне котировки на исход двухматчевого противостояния — также в пользу столичной команды. Поставить на общую победу Мадрида по итогам двух встреч можно по коэффициенту 1.05. Вероятность выхода «Сосьедада» в финал Кубка страны котируется за 10.00.

Клиенты PARI сделали свой выбор в пользу фаворита. На победу «Реала» приходится почти 100% от общего объема ставок на исход сегодняшней игры и противостояния в целом.

Эксперты считают, что сегодняшний матч получится «верховым». По оценкам аналитиков PARI, команды. Иманола Альгуасила и Карло Анчелотти забьют на двоих как минимум три мяча. Поставить на это можно по коэффициенту 1.63. Вероятность противоположного исхода (тотал меньше 2.5 по голам) котируется за 2.30. Если оба соперника поразят ворота друг друга, сыграет коэффициент 1.80. Котировки на противоположный вариант составляют 2.08.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет матча. Наиболее вероятный вариант на этом рынке — 2:0 в пользу «Реала» за 7.50. Сухая победа любого из соперников идет в линии PARI за 2.25. Если счет в матче откроют хозяева, сыграет ставка за 1.35. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении баскской команды составляют 3.45.

Клиентам PARI также доступны ставки на индивидуальные достижения игроков в этой встрече. В составе хозяев наиболее вероятным автором гола считается Килиан Мбаппе, а в составе гостей — Микель Оярсабаль. Ставки на точные удары в их исполнении принимаются за 1.65 и 4.50 соответственно.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 500 000 рублей. Один из клиентов PARI собрал экспресс из семи событий, включив в него ставку на «Реал Сосьедад» с форой (+3) за 1.12. Общий коэффициент экспресса — 2.07. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 535 000 рублей.

«Реал» владел Кубком Испании 20 раз, а в последний раз выигрывал его в 2023 году. «Реал Сосьедад» брал Кубок дважды (в 1987 и 2020-м). На пути в полуфинал Кубка Испании «Реал Сосьедад» прошел «Хове Эспаньол» (5:0), «Коннкенсе» (1:0), «Понферрадину» (2:0), «Райо Вальекано» (3:1) и «Осасуну» (1:0). От «Реала» вылетели «Депортиво Минера» (5:0), «Сельта» (5:2) и «Леганес» (3:2).

Во втором полуфинале Кубка Испании отношения выясняют «Барселона» и «Атлетико». Финал состоится 26 апреля на стадионе «Ла Картуха» в Севилье.