Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI

Самым популярным событием Australian Open в мужском одиночном разряде среди клиентов PARI стал финальный матч Алькарас — Синнер. На эту встречу пришлось более 6% от общего оборота ставок на турнир.

На втором и третьем местах по обороту оказались полуфинальные встречи между Алькарасом и Лоренцо Музетти (счет 6:4, 6:7, 0:6, отказ), а также между Синнером и Новаком Джоковичем (6:4, 7:5, 7:6), собравшие по 3% от всего объема пари на соревнования в мужском одиночном разряде. Оставшиеся два места в топ-5 заняли встречи Джокович — Александр Зверев в 1/4 финала (4:6, 6:3, 6:2, 6:4; 2,87%) и Музетти — Хольгер Руне в 1/8 финала (7:5, 3:6, 6:3, 6:2; 2,69%). Суммарно на пять самых популярных матчей Australian Open приходится 18,27% от всего оборота турнира в мужском одиночном разряде.

Самым удачным для PARI событием турнира стала встреча первого круга, в которой россиянин Даниил Медведев сенсационно уступил в пяти партиях британцу Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7). Эта игра принесла компании более 5% всей прибыли по итогам приема ставок на Australian Open среди мужчин.

В пятерку наиболее прибыльных матчей мэйджора в Париже вошел финал между Алькарасом и Синнером, а также встречи ранних стадий Маттео Джиганте — Стефанос Циципас, Филип Мисолич — Денис Шаповалов и Синнер — Андрей Рублев. Для клиентов PARI самой выигрышной оказалась встреча первого круга, в которой португалец Нуну Боржеш с трудом, но все же обыграл француза Кирьяна Жаке, подтвердив свой статус фаворита (3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 6:3).

PARI открывала линию на победителя Australian Open в мужском одиночном разряде. В общем объеме ставок до и по ходу турнира лидировал Синнер — на итальянца приходилось почти 40% от всего оборота пари на итогового триумфатора. Еще почти 30% от всего оборота было сделано на Алькараса. Наконец, на Джоковича пришлось 15,5% от общего количества ставок в денежном выражении. Из россиян в топ-10 фаворитов турнира по выбору клиентов PARI попал Андрей Рублев (0,24%).

Большинство клиентов ставили на мужской Australian Open в лайве. Live-пари составляют 77% оборота всех пари на турнир.