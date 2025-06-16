Вылет Медведева в первом круге стал самым прибыльным событием «Ролан Гаррос» — 2025 для PARI

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8 июня завершился Открытый чемпионат Франции по теннису. Победителем второго в сезоне турнира «Большого шлема» стал испанец Карлос Алькарас, обыгравший в финале итальянца Янника Синнера со счетом 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на минувший «Ролан Гаррос» российские игроки.
Алькарас защитил титул победителя «Ролан Гаррос». Год назад он обыграл в решающем матче немца Александра Зверева, а теперь справился с Синнером. Финал развивался драматически: Алькарас спасся с 0:2 по партиям, сумел отыграть тройной матчбол и подачу на титул, после чего победил на чемпионском тай-брейке. Финальная игра продолжалась пять с половиной часов и оказалась самой длинной в истории «Ролан Гаррос».
Для Алькараса это пятая победа на турнирах «Большого шлема» — на его счету также два триумфа на Уимблдоне (2023, 2024) и один на Открытом чемпионате США (2022). На счету Синнера осталось три успеха на мэйджорах: итальянец побеждал на Australian Open (2024, 2025) и US Open (2024).
Самым популярным событием Australian Open в мужском одиночном разряде среди клиентов PARI стал финальный матч Алькарас — Синнер. На эту встречу пришлось более 6% от общего оборота ставок на турнир.
На втором и третьем местах по обороту оказались полуфинальные встречи между Алькарасом и Лоренцо Музетти (счет 6:4, 6:7, 0:6, отказ), а также между Синнером и Новаком Джоковичем (6:4, 7:5, 7:6), собравшие по 3% от всего объема пари на соревнования в мужском одиночном разряде. Оставшиеся два места в топ-5 заняли встречи Джокович — Александр Зверев в 1/4 финала (4:6, 6:3, 6:2, 6:4; 2,87%) и Музетти — Хольгер Руне в 1/8 финала (7:5, 3:6, 6:3, 6:2; 2,69%). Суммарно на пять самых популярных матчей Australian Open приходится 18,27% от всего оборота турнира в мужском одиночном разряде.
Самым удачным для PARI событием турнира стала встреча первого круга, в которой россиянин Даниил Медведев сенсационно уступил в пяти партиях британцу Кэмерону Норри (5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7). Эта игра принесла компании более 5% всей прибыли по итогам приема ставок на Australian Open среди мужчин.
В пятерку наиболее прибыльных матчей мэйджора в Париже вошел финал между Алькарасом и Синнером, а также встречи ранних стадий Маттео Джиганте — Стефанос Циципас, Филип Мисолич — Денис Шаповалов и Синнер — Андрей Рублев. Для клиентов PARI самой выигрышной оказалась встреча первого круга, в которой португалец Нуну Боржеш с трудом, но все же обыграл француза Кирьяна Жаке, подтвердив свой статус фаворита (3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 6:3).
PARI открывала линию на победителя Australian Open в мужском одиночном разряде. В общем объеме ставок до и по ходу турнира лидировал Синнер — на итальянца приходилось почти 40% от всего оборота пари на итогового триумфатора. Еще почти 30% от всего оборота было сделано на Алькараса. Наконец, на Джоковича пришлось 15,5% от общего количества ставок в денежном выражении. Из россиян в топ-10 фаворитов турнира по выбору клиентов PARI попал Андрей Рублев (0,24%).
Большинство клиентов ставили на мужской Australian Open в лайве. Live-пари составляют 77% оборота всех пари на турнир.
Самую крупную сумму выиграл клиент PARI, поставивший 3 156 664 рубля на победу Лоренцо Музетти над Хольгером Руне с общим счетом 3:1 в четвертом круге «Ролан Гаррос» по коэффициенту 4.05. Итальянец действительно добился победы именно в четырех сетах, что принесло клиенту выплату в размере 12 784 489 рублей. Сумма чистого выигрыша составила 9 627 825 рублей.
Успешной оказалась и одинарная ставка клиента PARI, внимательно следившего за поединком первого круга между Кирьяном Жаке и Нуну Боржешем. Игрок поставил 2 000 000 рублей на победу португальца с форой (–2.5) по геймам по коэффициенту 1.83 и оказался прав. Боржеш выиграл со счетом 3:6, 6:7, 6:4, 6:3, 6:3, что принесло клиенту PARI 1 660 000 рублей чистого выигрыша, а сумма выплаты составила 3 660 000 рублей.
Еще один игрок поставил 3 271 457 рублей на победу Себастьяна Корды над Лучано Дардери в матче первого круга по коэффициенту 1.40. Ставка оказалась идеально выверенной — Корда забрал партию в четырех сетах, а клиент получил чистый выигрыш в размере 1 308 583 рублей. Общая сумма выплаты — 4 580 040 рублей.
Не всем игрокам везло так крупно. Двух клиентов PARI подвела вера в успех Янника Синнера в финале против Карлоса Алькараса. Один из них поставил 5 070 336 рублей по коэффициенту 1.17. Второй поставил 3 500 000 рублей на итальянца с котировкой 1.93. Обе ставки казались выигрышными, но сгорели после впечатляющего камбэка Алькараса. Испанец вытащил финал после поражений в первых двух сетах.
У двух игроков зашли коэффициенты со значением 20.00. Первый удачно поставил 300 рублей на матч Пабло Льямас Руис — Алекс Болт, спрогнозировав счет 4:6 в первом сете. Чистый выигрыш по этому пари составил 5400 рублей. Второму игроку принесла удачу ставка на победу Александра Бублика в пяти сетах над Алексом Де Минором. Поединок второго круга завершился победой Бублика 3:2. Игрок поставил на это 250 рублей, которые превратились в 5000.
У нескольких сотен игроков сгорели ставки по коэффициенту 1.01. Самую крупную сумму потерял клиент PARI, поставивший 300 000 рублей на победу Де Минора в упомянутом поединке с Бубликом.
Второй год подряд Australian Open завершился триумфом Карлоса Алькараса. В сравнении с показателями прошлогоднего турнира на нынешнем PARI зафиксировала прирост оборота принятых ставок (13%) и незначительную потерю прибыли (–4%). Оборот финала-2025 показал увеличение на 21% в сравнении с прошлогодними показателями. Прибыль PARI от финала «Ролан Гаррос» за год увеличилась на 39%.
Если суммировать матчи теннисистов в одиночном и парном разряде, самую крупную прибыль PARI принесли Синнер, Алькарас, Джокович, а также Медведев и выбивший россиянина в первом круге Норри. Матчи с их участием оказались самыми сложнопрогнозируемыми для клиентов PARI. Игроки же извлекли наибольшую прибыль из матчей Лоренцо Музетти, Кирьяна Жаке, Нуну Боржеша и Алекса Де Минора.
Самым удачным днем для PARI стало 27 мая, когда Медведев сенсационно вылетел от Норри. Клиентам PARI наибольшую прибыль принес день 3 июня, когда Карлос Алькарас легко прошел в четвертьфинале Томми Пола, а Лоренцо Музетти выбил Фрэнсиса Тиафо.