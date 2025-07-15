PARI: «Зенит», «Краснодар» и «Спартак» — главные фавориты чемпионата России в сезоне-2025/26

18 июля стартует 34-й по счету чемпионат России по футболу. Сезон Российской Премьер-лиги 2025/26 продлится до 17 мая. В преддверии старта турнира букмекерская компания PARI оценила шансы всех 16 участников РПЛ на чемпионский титул, а также проанализировала расклады в борьбе за выживание.

По оценкам аналитиков PARI, главный претендент на первое место по итогам сезона — «Зенит». Сделать ставку на триумф вице-чемпиона России можно по коэффициенту 2.30. Шансы команды Сергея Семака остаться без золотых медалей второй год подряд оцениваются котировкой 1.63. При этом букмекеры не сомневаются в том, что петербургский клуб займет место как минимум не ниже второго. Спрогнозировать попадание «Зенита» в топ-2 можно за 1.40. Если же питерцы выпадут из топ-3, чего с ними не случалось с 2018 года, зайдет ставка за 18.00.

Второй по силам фаворит предстоящего сезона — действующий чемпион России «Краснодар». Шансы южного клуба защитить титул оцениваются коэффициентом 4.80. Если же «Краснодар» займет место ниже первого, сыграет котировка 1.19. Зарядить на то, что южане окажутся первыми или вторыми, можно за 2.45, а вероятность их попадания в тройку котируется за 1.75. Также букмекеры предлагают пари за 2.07 на финиш «Краснодара» за пределами топ-3, и 2.95 — за пределами топ-4.

Тройку фаворитов предстоящего чемпионата России замыкает «Спартак». Коэффициент на триумф красно-белых в новом сезоне — 5.00. Если же команда Деяна Станковича финиширует ниже первого места, сыграет котировка 1.17. Шансы красно-белых на первое-второе место расцениваются коэффициентом 2.50, а их попадание в тройку, как и в случае с «Краснодаром», котируется за 1.75. В случае пролета «Спартака» мимо призовой тройки и топ-4 могут сыграть коэффициенты 2.07 и 2.95 соответственно.

Титульные шансы обладателя Кубка и Суперкубка России ЦСКА оцениваются коэффициентом 8.00. Если красно-синие под руководством нового тренера Фабио Челестини займут любое место кроме первого, зайдет ставка за 1.08. Пари на первое или второе место ЦСКА по итогам сезона принимаются за 3.40, а на финиш в медальной тройке — за 2.15. Пари на любое место ЦСКА за пределами топ-3 будет рассчитано за 1.70, а за пределами топ-4 — за 2.20.

К числу возможных участников гонки за золотом букмекеры также относят «Динамо». Шансы столичного клуба на первый чемпионский титул в российской истории оцениваются котировкой 11.00. Зарядить на триумф «Локомотива» можно за 50.00. Если испанец Джонатан Альба приведет к первой строчке в таблице «Ростов», сыграет коэффициент 100.00. Шансы сразу шести клубов — «Сочи», «Акрона», «Балтики», «Пари НН», махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга» — оцениваются самым крупным коэффициентом 1000.00.

На данный момент объем пари на чемпиона РПЛ в сезоне 2025/2026 невысокий. Тем не менее, исходя из уже заключенных пари следует, что перед началом турнира большинство верит в победу «Зенита». На клуб из Санкт-Петербурга приходится 77% от всего объема ставок рынка. На чемпионство ЦСКА или «Динамо» сделано по 10%, на титул московского «Спартака» — 3%. А вот в том, что «Краснодар» сможет стать победителем РПЛ второй год подряд, у клиентов уверенности нет. На чемпионство южан приходится менее 1%.

Стоит отметить, что «Зенит» или «Спартак» в предстоящем сезоне могут в 11-й раз выиграть чемпионат России и установить абсолютный рекорд турнира. К данному моменту оба клуба выигрывали чемпионат России по 10 раз — чаще всех в стране. Триумфами «Зенита» завершились шесть подряд сезонов РПЛ: с весны 2019 по весну 2024 года. «Спартак» же в последний раз брал золото в сезоне-2016/17. ЦСКА — шестикратный чемпион России, но не занимал первого места с мая 2016 года. Наконец, «Локомотив» выигрывал турнир три раза. В последний раз это произошло в сезоне-2017/18, после чего в РПЛ началось доминирование «Зенита».

В отдельной линии клиентам PARI доступны ставки на исход сезона РПЛ в нижней части турнирной таблицы. Здесь наиболее крупные шансы занять 15-16 место и вылететь напрямую у махачкалинского «Динамо» и «Оренбурга» (коэффициент 2.50). При этом букмекеры практически не сомневаются в том, что прямого вылета избегут «Сочи», «Акрон» и «Балтика». Шансы южан занять в РПЛ место выше 15-го оцениваются коэффициентом 1.20. Для «Акрона» и «Балтики» этому коэффициенту соответствует значение 1.40.