Клиент PARI поставил 300 000 рублей на товарищеский матч сборных России и Нигерии

6 июня сборные России и Нигерии проведут товарищеский матч. Встреча состоится на стадионе «Лужники» в Москве и начнется в 20:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и рассказали о ставках клиентов на игру.

В день матча букмекеры не считают явным фаворитом ни одного из соперников, но отдают больше предпочтений команде Валерия Карпина. Коэффициент на успех России — 2.20, что соответствует примерно 44% вероятности. Поставить на то, что выиграют нигерийцы, можно за 3.70 (около 28%). Ничья котируется за 3.35 (приблизительно 28%).

Клиенты PARI не сомневаются в успехе хозяев. На победу российской национальной команды приходится около 96% от общего объема ставок на исход матча, по 2% сделано на победу Нигерии и ничью.

Букмекеры склоняются к тому, что встреча не будет результативной. Поставить на то, что Россия и Нигерия забьют как минимум три мяча, можно с коэффициентом 2.20. Вероятность противоположного исхода (не более двух голов) котируется за 1.67.

Аналитики PARI не уверены в том, что в предстоящем противостоянии смогут отличиться обе команды. Если забьют и Россия, и Нигерия, сыграет коэффициент 1.95. Обратный исход идет за 1.85. На быстрый гол — в первые 15 минут матча — можно поставить по коэффициенту 3.30.

В отдельной линии клиентам PARI предлагается назвать точный счет основного времени матча. Наиболее вероятные варианты на этом рынке — ничья 0:0, 1:1, а также победа россиян 1:0 за 7.00. На то, что счет в матче откроют хозяева, можно поставить за 1.80. Котировки на дебютный гол встречи в исполнении африканцев составляют 2.40.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 300 000 рублей. Один из игроков поставил эту сумму на сборную России с нулевой форой. В случае успеха чистый выигрыш по этому пари составит 210 000 рублей.

Сборная России продолжает свою победную серию в товарищеских матчах. После мартовского матча с Замбией (5:0) она составляет уже восемь игр с общей разницей мячей 44:0. Сборная Нигерии свой последний матч провела 31 мая. Команда Эрика Шелля в товарищеском спарринге разошлась ничьей с Ямайкой (2:2). В отборочной группе ЧМ-2026 Нигерия идет на четвертом месте из шести, но отстает всего на очко от второй строчки, дающей право побороться за выход на мундиаль.

В Москву в составе команды не приехал ряд лидеров, включая вингера «Аталанты» Адемолу Лукмана и форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Самый «статусный» игрок команды — нападающий «Байера» Виктор Бонифасе.