Клиент PARI поставил более 100 000 рублей на «Салават Юлаев» против «Авангарда»

20 января «Салават Юлаев» примет «Авангард» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Игра пройдет на стадионе «Уфа-Арена» и стартует в 17:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают, что «Салават Юлаев» имеет больше шансов на успех. Поставить на победу хозяев в основное время можно с коэффициентом 2.30, что соответствует 40% вероятности. Ставки на успех «Авангарда» принимаются за 2.80, а на ничью — за 4.00. Эти котировки выражают вероятности 35% и 25%. Заключить пари на итоговую победу уфимцев с учетом овертайма и буллитов можно по коэффициенту 1.75, такая же ставка на «ястребов» котируется за 2.10.

Клиенты PARI чуть больше верят в успех уфимцев в основное время матча. На победу «Салавата Юлаева» приходится около 53% от общего оборота ставок этого рынка. Примерно 43% сделано на триумф «Авангарда», еще приблизительно 4% — на ничью. На рынке победы в матче с учетом возможных овертайма и серии буллитов соотношение 59% на 41% в пользу хозяев арены.

По оценкам аналитиков, в матче будет заброшено по меньшей мере пять шайб. Поставить на тотал больше 4.5 можно по коэффициенту 1.52, а на тотал меньше 4.5 — по коэффициенту 2.45. Если обе команды смогут забросить минимум по три шайбы, сыграет ставка за 3.35, минимум четыре — за 8.50.

В линии PARI также доступны и другие интересные ставки на предстоящую встречу. К примеру, с коэффициентом 11.00 можно заключить пари на то, что первое двухминутное удаление будет назначено за удар соперника клюшкой.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 108 750 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Салавата Юлаева» по коэффициенту 2.20, включив прогноз в экспресс из трех событий КХЛ с общим коэффициентом 7.39.

Аналитики PARI сомневаются, что «Салават Юлаев» или «Авангард» смогут выиграть Кубок Гагарина по итогам сезона. Так, поставить на чемпионство уфимцев можно с коэффициентом 15.00, тогда как триумф омичей котируется за 20.00. На данный момент команды занимают четвертое и шестое места в турнирной таблице Восточной Конференции.