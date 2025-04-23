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23 апреля 14:51ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил более 730 000 рублей на «Салават Юлаев» в решающем матче серии Кубка Гагарина со «Спартаком»

Кульминация серии

23 апреля в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ встретятся «Салават Юлаев» и «Спартак». Игра пройдет в Уфе и начнется в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры оценивают шансы хозяев льда чуть выше. На победу команды Виктора Козлова в основное время можно поставить за 2.30. Это примерно 43% вероятности. Коэффициент на успех «Спартака» по итогам трех периодов составляет 2.80 (около 34%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 23%).

Котировки на победу уфимцев с учетом овертайма составляют 1.75. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2.10.

Клиенты PARI верят в победу хозяев льда в основное время. На успех «Салавата Юлаева» приходится около 56% от общего объема ставок на рынке исхода основного времени встречи. Примерно 13% сделано на «Спартак», еще приблизительно 31% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 63% на 37% в пользу подопечных Виктора Козлова.

Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.95. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.85

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 732 000 рублей. Один из игроков заключил пари на победу «Салавата Юлаева» в основное время с коэффициентом 2.30. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 951 600 рублей. 

Счет в серии 3:3. Уфимцы выиграли первую встречу (4:1), затем красно-белые трижды оказались сильнее (5:4 ОТ, 4:2, 6:2),  но «Салават Юлаев» оставил за собой пятый и шестой матчи (4:3 ОТ, 2:1 ОТ). Шансы уфимцев выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 10.00, а на выход команды Козлова в финал предлагают котировку 4.70.

Сделать ставку на итоговое чемпионство «Спартака» можно за 13.00. Вероятность выхода команды Алексея Жамнова в финал оценили в 5.70.

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