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30 апреля 13:35ГлавнаяНовости

Клиенты PARI: «Локомотив» во второй раз подряд обыграет «Салават Юлаев» в полуфинальной серии Кубка Гагарина

Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.90
Валентин Васильев

1 мая состоится третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считаютчто в предстоящей встрече не будет фаворита, но символическое предпочтение отдают «железнодорожникам». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.50, что составляет 38% вероятности. Спрогнозировать победу уфимцев можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.70 (26%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех «Салавата Юлаева» можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 75% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 23% сделано в пользу уфимцев, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 74% на 26% в пользу «Локо».

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Аналитики считают проход «Локомотива» в следующую стадию турнира более вероятным. Если ярославский клуб окажется в финале, сыграет ставка за 1.40 (68%). Выход «Салавата Юлаева» в следующий этап котируется перед третьим матчем за 3.00 (32%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.28. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.90

Предыдущая игра между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» в полуфинале Кубка Гагарина завершилась со счетом 2:1 в пользу волжан. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.95. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.85.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 109 000 рублей. Один из игроков сделал ставку на то, что «Локомотив» не проиграет в основное время «Салавату Юлаеву», при этом обе команды забросят максимум шесть шайб. Коэффициент комбинированной ставки составляет 1.73.  

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошел «Торпедо» (4:0). В четвертьфинале ярославцы провели непростую серию с «Авангардом». Они сначала вели 3:1 в серии, затем омичи сравнялись по победам, но все решилось в седьмом матче, где «железнодорожники» победили со счетом 3:2 в овертайме. 

«Салават Юлаев» занял вторую строчку в зоне Востока. В плей-офф уфимцы пока что проводят серии по семь матчей. Столько игр им потребовалось для того, чтобы пройти «Сибирь» в первом раунде и «Спартак» во втором. Ярославцы и уфимцы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывался «Салават Юлаев». Счет в серии плей-офф пока равный — 1:1.

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 1.93. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира. Чемпионство «Салавата Юлаева» котируется за 7.00. Для сравнения, коэффициент на триумф «Трактора» и «Динамо» равен 3.70 и 6.30 соответственно.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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