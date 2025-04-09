Клиенты PARI: «Локомотив» во второй раз подряд обыграет «Салават Юлаев» в полуфинальной серии Кубка Гагарина

1 мая состоится третий матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Гагарина между уфимским «Салаватом Юлаевым» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 14:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что в предстоящей встрече не будет фаворита, но символическое предпочтение отдают «железнодорожникам». Коэффициент на успех гостей площадки в основное время игры — 2.50, что составляет 38% вероятности. Спрогнозировать победу уфимцев можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 3.70 (26%). Победа «Локомотива» с учетом овертайма котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех «Салавата Юлаева» можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех команды из Ярославля. На победу «Локомотива» приходится около 75% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 23% сделано в пользу уфимцев, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке победы с учетом возможного овертайма соотношение 74% на 26% в пользу «Локо».

Аналитики считают проход «Локомотива» в следующую стадию турнира более вероятным. Если ярославский клуб окажется в финале, сыграет ставка за 1.40 (68%). Выход «Салавата Юлаева» в следующий этап котируется перед третьим матчем за 3.00 (32%).

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.28. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 8.50. Если ярославцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.90.

Предыдущая игра между «Локомотивом» и «Салаватом Юлаевым» в полуфинале Кубка Гагарина завершилась со счетом 2:1 в пользу волжан. Аналитики PARI считают, что третье противостояние этих команд в серии плей-офф получится таким же нерезультативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.95. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 1.85.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 109 000 рублей. Один из игроков сделал ставку на то, что «Локомотив» не проиграет в основное время «Салавату Юлаеву», при этом обе команды забросят максимум шесть шайб. Коэффициент комбинированной ставки составляет 1.73.

«Локомотив» завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, а в 1/8 финала прошел «Торпедо» (4:0). В четвертьфинале ярославцы провели непростую серию с «Авангардом». Они сначала вели 3:1 в серии, затем омичи сравнялись по победам, но все решилось в седьмом матче, где «железнодорожники» победили со счетом 3:2 в овертайме.

«Салават Юлаев» занял вторую строчку в зоне Востока. В плей-офф уфимцы пока что проводят серии по семь матчей. Столько игр им потребовалось для того, чтобы пройти «Сибирь» в первом раунде и «Спартак» во втором. Ярославцы и уфимцы встречались в текущем сезоне регулярного чемпионата дважды, и оба раза сильнее оказывался «Салават Юлаев». Счет в серии плей-офф пока равный — 1:1.

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 1.93. «Железнодорожники» — главные фавориты турнира. Чемпионство «Салавата Юлаева» котируется за 7.00. Для сравнения, коэффициент на триумф «Трактора» и «Динамо» равен 3.70 и 6.30 соответственно.