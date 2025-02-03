Клиенты PARI: «Салават Юлаев» впервые в сезоне обыграет «Металлург»

3 февраля состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между уфимским «Салаватом Юлаевым» и магнитогорским «Металлургом». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на эту игру.

Букмекеры считают, что у «Салавата Юлаева» чуть больше шансов на победу. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать триумф «Магнитки» можно по коэффициенту 2.70 (или 36%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.05 (24%). Победа «Салавата Юлаева» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.83 (52%). Поставить на итоговый успех «Металлурга» можно за 1.93 (48%).

Клиенты PARI верят в успех уфимской команды. На победу хозяев приходится около 53% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 39% сделано в пользу «Магнитки», еще приблизительно 8% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 63% на 37% в пользу «Салавата Юлаева».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.25, в овертайме — за 5.50, по буллитам — за 7.30. Заключить пари на сухую победу хозяев площадки можно за 9.50. Если магнитогорцы будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.70.

«Салават Юлаев» и «Металлург» встречались в этом сезоне три раза, во всех матчах победила «Магнитка» — 5:3, 3:2, 4:2. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих клубов в текущем сезоне КХЛ получится таким же результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.50. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.50.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки команды из Уфы. Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.85. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов «Металлурга» котируется за 1.93.

При этом самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.10. Котировки на второй период — 3.35. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.40.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 100 000 рублей на победу «Металлурга» в основное время по коэффициенту 2.70.

«Салават Юлаев» одержал 32 победы и потерпел 18 поражений в текущем сезоне. Уфимцы занимают четвертое место в Восточной конференции КХЛ. Статистика «Металлурга» почти такая же: 31 победа и 20 поражений. «Магнитка» идет на пятом месте в той же зоне.

Если хоккеисты «Салавата Юлаева» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 12.00. Уфимцы — восьмые в списке фаворитов в борьбе за чемпионство. Победа «Металлурга» в Кубке котируется за 20.00. Вероятность того, что «Магнитка» станет лучшим клубом Восточной конференции, оценили в 7.50. Победа «Салавата Юлаева» на Востоке котируется за 4.00.