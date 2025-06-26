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26 июня 9:51ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на «Реал» против «Зальцбурга» в третьем туре Клубного чемпионата мира

Самыми вероятными авторами забитых мячей считаются Гонсало Гарсия и Винисиус Жуниор
Руслан Ипполитов

В ночь на пятницу, 27 июня, в третьем туре группового этапа Клубного чемпионата мира по футболу 2025 года сыграют «Ред Булл Зальцбург» и «Реал Мадрид». Встреча пройдет на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в американском городе Филадельфия и начнется в 04:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд перед матчем и рассказали о ставках своих клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, явным фаворитом в предстоящем матче является «Реал». Сделать ставку на победу подопечных Хаби Алонсо можно по коэффициенту 1.31, что соответствует примерно 74% вероятности, тогда как котировки на успех «Зальцбурга» составляют 9.20 (около 10%). Ничья в линии идет за 6.05 (приблизительно 16%).

Абсолютно уверены в успехе мадридцев и клиенты PARI. В общем обороте ставок на исход предстоящего матча почти 99% приходится на победу «Реала». 

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По оценке букмекеров, команды в предстоящем матче способны порадовать своих болельщиков как минимум четырьмя забитыми мячами. Так, сделать ставку на тотал больше 3.5 голов можно по коэффициенту 1.85, тогда как обратный вариант доступен за 1.97. Вероятность обмена голами оценивается котировкой 1.65, противоположная ставка доступна за 2.20. Поставить на индивидуальный тотал «Реала» больше 2.5 голов можно за 1.83.

В линии на точный счет матча, согласно прогнозам аналитиков PARI, самым вероятным вариантом является победа «Реала» со счетом 2:0 — поставить на это можно по коэффициенту 9.00. Если же мадридский клуб возьмет верх со счетом 2:1 или 3:0, сыграет пари за 9.50. На победу «сливочных» со счетом 3:1 установлен коэффициент 10.00

Самыми вероятными авторами забитых мячей считаются нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия и Винисиус Жуниор. Их голы котируются за 1.85. Среди игроков «Зальцбурга» наибольшими шансами отличиться обладает Доржелес Нене — его гол идет в линии за 4.50.

Самая крупная ставка на предстоящий поединок среди клиентов PARI составляет 1 060 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из семи событий с общим коэффициентом 4.72, куда включил и пари на победу «Реала». Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.25. Все остальные события в купоне уже сыграли. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит чуть менее 4 млн рублей.

В этом году Клубный чемпионат мира впервые проводится по обновленной схеме: в турнире принимают участие 32 команды, разбитые на восемь групп. Призовой фонд турнира составляет 1 миллиард долларов, из которых 125 миллионов достанутся победителю. «Реал Мадрид» и «Ред Булл Зальцбург» попали в группу H, где также выступают мексиканская «Пачука» и «Аль-Хиляль» из Эр-Рияда. Именно европейские команды на данный момент и занимают в квартете первое и второе места, имея в своем активе по четыре набранных очка. Наибольшие шансы занять первое место в группе, по оценке аналитиков, имеет «Реал» — поставить на это можно по коэффициенту 1.08

В линии PARI можно спрогнозировать результаты выступления команд по итогам всего розыгрыша КЧМ. Главными фаворитами здесь являются «ПСЖ» (4.00), «Манчестер Сити» (5.00) и «Бавария» (6.00). Мадридский «Реал» идет следом за ними — шансы королевского клуба на победу в турнире оценены котировкой 6.50

. Что же касается «Зальцбурга», то даже выход в полуфинал станет для австрийской команды большим достижением. Поставить на это можно по коэффициенту 17.00.

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