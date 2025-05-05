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5 мая 10:03ГлавнаяНовости

В «Сириусе» прошел Международный фестиваль адаптивного хоккея при поддержке ДоброFON

39 регионов, 119 команд, 1350 игроков!
Источник: FONBET
Источник: FONBET

В конце апреля на федеральной территории «Сириус» завершился VII Международный фестиваль адаптивного хоккея, который стал самым масштабным за всю историю проведения. Организатором мероприятия выступила Федерация адаптивного хоккея при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Федерации хоккея России, Континентальной хоккейной Лиги и других крупных спортивных организаций. Соорганизатором является администрация «Сириуса». Генеральный партнер – благотворительная программа ДоброFON компании FONBET.

В 2025 году Фестиваль объединил 1350 игроков из 59 городов Российской Федерации. В нем приняли участие 119 команд, представляющих 39 регионов нашей страны, а также впервые – зарубежные коллективы из Казахстана и Армении. Фестиваль приобрел статус международного, что знаменует новый этап в его развитии.

Кайрат Сабиров, руководитель Казахстанской Федерации пара хоккея: 

– У нас самая молодая детская команда на турнире, которая была создана всего 4 месяца назад. В ней играют ребята от 7 до 13 лет, и для всех них это первый турнир. Его масштабы и организация впечатляют. Фестиваль дарит ребятам возможность увидеть, как всё выглядит на профессиональном уровне: с профессиональными судьями, комментаторами, прямыми трансляциями. Здесь они сами могут почувствовать себя профессионалами. Участие в Фестивале помогает им увидеть цель и двигаться к ней дальше. В этом году Фестиваль сменил статус и стал международным, что позволяет другим странам принимать в нем участие и дарить детям возможность побывать на этом замечательном празднике. 

Особым событием стал дебют на Фестивале команд, сформированных из ветеранов специальной военной операции при поддержке Федерации. Это 3 отдельных коллектива: «Донской рубеж» (Ростов-на-Дону), «Штурм» (Нижний Новгород) и «Союз» (Владивосток), одержавший победу и занявший 1 место во 2 дивизионе следж-хоккейного турнира. Также ветераны СВО были представлены во многих других командах разных регионов. Участие в фестивале для них – это не только возможность продемонстрировать спортивные навыки, но и важный шаг на пути к реабилитации, социальной адаптации и возвращению к полноценной жизни после полученных травм.

Георгий Губанов, игрок команды «Уральские волки»:

– Когда я вернулся домой в отпуск после ампутации, в фонде «Защитники Отечества» мне предложили попробовать себя в спорте. Сначала в волейболе, от которого я отказался, затем в следж-хоккее. В первый же день я провел сразу 2 тренировки вместо одной, мне понравилось. Это контактная командная игра, что нам, бывшим участникам СВО, очень близко. Я начал заниматься, в итоге сначала принял участие в Кубке Защитников Отечества, теперь – в данном Фестивале. Мне нравится заниматься следж-хоккеем. Мы играем в смешанной команде вместе с детьми, смысл в том, что они в этой игре уже давно, а мы только пришли, и для нас это не только физическая реабилитация, но и еще моральная: мы друг другу близки по духу. Тренироваться и играть с ними очень просто, мы сразу нашли общий язык, никаких разногласий между нами быть не может. Мы учимся у детей, потому что кто-то из них уже играет в сборной и много видел в хоккее, и перенимаем их опыт, играя вместе. 

В этом году на Фестиваль вновь вернулись медали, кубки и спортивная составляющая, отсутствовавшие последние несколько лет. Сразу в нескольких дивизионах состоялись решающие матчи. Так, в следж-хоккее призёры определялись во всех 7 дивизионах. В следж-хоккее 3х3 победителей и призеров выявили в двух дивизионах. В специальном хоккее победители определились только в одном из трёх дивизионов. В хоккее для незрячих и слабовидящих – в четырёх дивизионах. При этом не остались без наград и те, кому не удалось занять призовые места – все участники Фестиваля адаптивного хоккея были награждены памятными медалями за участие в соревнованиях. 

Фестиваль адаптивного хоккея традиционно является семейным мероприятием, в котором также участвуют родные и друзья игроков. Одним из важных событий прошедшего турнира стал финал специального конкурса «Суперхоккейный папа», направленного на то, чтобы показать важную роль отцов в жизни юных спортсменов с инвалидностью, раскрыть их таланты и дать детям очередную возможность гордиться своими папами. 

В рамках программы ДоброFON по традиции фестиваль посетили именитые звёздные гости: олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров провёл мотивационную встречу с ребятами, олимпийский чемпион по хоккею и капитан магнитогорского «Металлурга» Егор Яковлев и команда хоккейных блогеров Hockey brothers приняли участие в зарядке, а также провели фото- и автограф-сессию, изобретатель, инженер-конструктор и популяризатор науки Алексей Иванченко показал своё зрелищное научно-популярное шоу, а олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин в заключительный день принял участие в награждении команд и провел автограф-сессию. 

сириус1.jpg
Источник: FONBET

Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию, амбассадор ДоброFON:

– Я поздравляю всех с завершением Международного фестиваля адаптивного хоккея. Поздравляю, потому что когда что-то заканчивается, открываются новые возможности. Кто знал, что 7 лет назад, когда стартовал этот проект, что спустя много лет он будет объединять всё больше и больше людей. Хочется поблагодарить благотворительную программу ДоброFON компании FONBET, всех тех, кто стоял у истоков создания этого настоящего человеческого праздника спорта, а также тех людей, которые делают всё возможное, чтобы у многочисленных детишек, а теперь и взрослых была возможность находиться здесь эти дни, общаться и улыбаться. Кто-то, возможно, проигрывает на льду, кто-то выигрывает, но глобально выигрываем все мы, и пока в наших телах бьются наши сердечки, этот фестиваль будет жить. Кто знает, каких границ мы достигнем в следующем года, когда здесь же, на федеральной территории «Сириус», будет стартовать уже восьмой по счету Фестиваль.

Генеральным партнером Фестиваля адаптивного хоккея выступает благотворительная программа ДоброFON компании FONBET. С самого первого фестиваля, который состоялся в Санкт-Петербурге еще в 2018 году, компания поддерживает развитие детского адаптивного хоккея. Благодаря этой поддержке, многие дети с различными диагнозами получили возможность играть в хоккей и соревноваться на турнирах. Более того, несколько юных хоккеистов смогли войти в состав резерва паралимпийской сборной России по следж-хоккею.

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Николай Оганезов, советник генерального директора компании FONBET: 

– Для меня фестиваль адаптивного хоккея — не просто спортивное соревнование с проявлением спортивного азарта и воли к победе. Хоккейные матчи на фестивале — не просто спорт, это битвы и сражения сильнейших духом команд мальчишек и девчонок, не привыкших сдаваться ни перед кем и ни перед чем. Они всегда идут вопреки и побеждают, несмотря ни на что. Те же мальчишки и девчонки, кто в этот раз не стали первыми, сделали всего лишь шаг назад, чтобы в следующем году на фестивале сделать уже 2 широких шага вперед.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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