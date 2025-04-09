Клиент PARI поставил 995 000 рублей на «Спартак» в матче с «Динамо» Махачкала

11 апреля «Спартак» примет «Динамо» из Махачкалы в первом матче 24-го тура РПЛ. Игра пройдет на стадионе «Открытие Арена» и стартует в 19:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Аналитики PARI считают «Спартак» фаворитом матча. Ставки на победу хозяев принимаются по коэффициенту 1.45, что соответствует 68% вероятности. Поставить на успех «Динамо» можно за 8.50, ничья котируется за 4.60. Вероятности этих исходов составляют примерно 11% и 21%.

Практически все клиенты PARI также считают, что москвичи окажутся сильнее. 98% от общего объема ставок на исход игры приходится на победу «Спартака». Один из клиентов поставил 995 000 рублей на успех хозяев по коэффициенту 1.48. Если ставка сыграет, выплата составит 1 472 600 рублей.

Учитывая результативность красно-белых в прошлом туре, букмекеры ожидают, что в предстоящей игре зрители увидят минимум три гола. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 1.83, а на тотал меньше 2.5 — с коэффициентом 2.00. При этом аналитики не ждут обмена голами и считают, что забьет только «Спартак». Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.15.

По оценкам букмекеров, наиболее вероятным исходом встречи считается победа красно-белых со счетом 2:0. Такой результат котируется за 6.50. Если же москвичи победят со счетом 1:0, сыграет ставка за 7.00.

В последних матчах «Спартака» часто отличается полузащитник Кристофер Мартинс — он приложил руку к разгрому «Ростова» в прошлом туре, а также помог своей команде выйти в следующий этап Кубка России, забив два гола «Акрону». PARI предлагает коэффициент 5.00 на то, что он сможет огорчить «Динамо» этим вечером.

«Спартак» набрал 47 очков и сумел потеснить «Зенит» со второго места благодаря разнице мячей. Это позволило подопечным Деяна Станковича войти в тройку фаворитов РПЛ — ставки на их победу в этом сезоне принимаются по коэффициенту 4.50.