Футбол, Спартак - Краснодар: где смотреть матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, трансляция онлайн

В четверг, 30 января, в Объединенных Арабских Эмиратах стартует третий Winline Зимний Кубок РПЛ. В стартовом матче встретятся «Спартак» и «Краснодар». Эти команды, а также «Динамо» сформировали первую группу на турнире.

Встреча пройдет на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби и начнется в 19:30 по московскому времени.

1 декабря эти команды соперничали в рамках Российской Премьер-лиги. Матч в столице Кубани завершился неожиданно крупной победой москвичей со счетом 3:0.

В новом противостоянии букмекеры не видят фаворита. В частности, БК Winline предлагает коэффициент 2.50 на победу первой команды, и 2.65 - на успех второй. Ничья в основное время котируется за 3.75. Там же, на платформе букмекера, можно следить за ходом матча в режиме онлайн.

По телевидению прямая трансляция из столицы ОАЭ запланирована на «Матч ТВ».