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17 апреля 9:11ГлавнаяНовости

Клиент PARI поставил 3 900 000 рублей на победу «Спартака» над «Салаватом Юлаевым» в четвертом матче серии Кубка Гагарина

Букмекеры считают шансы команд практически равными
Валентин Васильев

17 апреля в четвертом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ встретятся «Спартак» и «Салават Юлаев». Игра пройдет в Москве и начнется в 19:30 по московскому времени. Пока счёт в серии 2:1 в пользу красно-белых. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают шансы команд практически равными. На победу команды Алексея Жамнова в основное время можно поставить за 2.50. Это примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Салавата Юлаева» по итогам трех периодов составляет 2.60 (около 38%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.20 (приблизительно 23%).

Котировки на победу спартаковцев с учетом овертайма составляют 1.87. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 1.93.

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Клиенты PARI уверены в победе хозяев льда в основное время. На успех «Спартака» приходится около 91% от общего объема ставок на рынке исхода основного времени встречи. Примерно 5% сделано на «Салават Юлаев», еще приблизительно 3% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 56% на 44% в пользу подопечных Алексея Жамнова.

На то, что во следующий раунд по итогам серии пройдет «Спартак», предлагают коэффициент 1.55, а шансы команды Виктора Козлова оценили в 2.50. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.30.
Аналитики PARI склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.85. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.95

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 3 900 000 рублей. Один из игроков заключил пари на эту сумму на победу «Спартака» в основное время с коэффициентом 2.45. В случае успеха чистый выигрыш составит 5 655 000 рублей.

Счет в серии после трех матчей 2:1 в пользу москвичей. Уфимцы выиграли первую встречу (4:1), но затем красно-белые дважды оказались сильнее (5:4 ОТ, 4:2). Шансы красно-белых выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 8.00, а на выход москвичей в финал предлагают котировку 4.10.

Сделать ставку на итоговое чемпионство «Салавата Юлаева» можно за 12.50. Вероятность выхода команды Виктора Козлова в финал оценили в 7.00.

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

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