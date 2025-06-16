PARI: Team Spirit окажется сильнее MOUZ и пройдёт в полуфинал BLAST.tv Austin Major по CS2

19 июня на BLAST.tv Austin Major по Counter-Strike 2 стартует стадия плей-офф. В матче открытия на арене Moody Center сойдутся Team Spirit и MOUZ. Победитель поединка встретится в полуфинале с лучшей командой из пары Vitality — NAVI, а проигравший покинет ивент. Серия в формате best-of-3 стартует в 22:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящую встречу.

По оценкам аналитиков, Spirit будет фаворитом серии. Поставить на победу состава donk можно с котировкой 1.40. Spirit уверенно провела предыдущий этап, выиграв все три матча и отдав соперникам за четыре карты суммарно всего 24 раунда. Ставка на команду из СНГ с форой по раундам (-5.5) доступна за 1.83, а с форой (-7.5) — за 2.25. На счет 2:0 в пользу donk и компании аналитики дают коэффициент 2.35. Вероятность того, что в серии будут сыграны все три карты, оценивается котировкой 1.94.

Перед стартом плей-офф сразу два участника Spirit входят в топ-3 лучших игроков мейджора — donk и shiro. Поставить на donk с форой (-12.5) в дуэли по фрагам против Spinx можно с коэффициентом 1.90. Ставка на shiro с форой (-5.5) в дуэли против torzsi доступна за 1.83.

MOUZ начала мейджор с двух поражений — от Virtus.pro и FaZe Clan. После этого коллектив сумел пробиться в плей-офф благодаря победам над Team Liquid, Aurora и Legacy. Ставка на успех MOUZ в четвертьфинале доступна за 2.95. В этом году коллектив Spinx дважды встречался со Spirit и оба раза победил со счетом 2:1 — на такой же счет в грядущем матче аналитики дают котировку 5.00. Коэффициент на MOUZ с форой по картам (+1.5) составляет 1.52, а с форой (-1.5) — 5.50. Взять индивидуальный тотал MOUZ по раундам больше 24.5 можно за 1.67.

Клиенты PARI не сомневаются в успехе Spirit — на победу российского состава приходится 98% от общего объема ставок на исход матча.

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 100 000 рублей. Один из клиентов PARI взял победу Spirit за 1.43.

BLAST.tv Austin Major проходит с 3 по 22 июня в Остине, США. Призовой фонд чемпионата составляет $1,25 млн. Spirit считается одним из главных претендентов на трофей. Поставить на чемпионство клуба из СНГ можно с котировкой 4.00. Шансы MOUZ аналитики оценивают ниже и дают коэффициент 15.00.