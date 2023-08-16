PARI: встреча «Спартака» с «Уралом» стала самым популярным матчем четвертого тура РПЛ

С 11 по 14 августа в России проходили матчи четвертого тура РПЛ. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев рассказал, как ставили на чемпионат российские игроки в конце минувшей и начале текущей недели.

Лучшие и худшие матчи по обороту и прибыли

Самым популярным матчем четвертого тура РПЛ-2023/24 среди клиентов букмекерской компании PARI стала встреча «Урала» со «Спартаком», которая проходила на «Екатеринбург-Арене» и закончилась победой «шмелей» со счетом 3:2. На эту игру пришлось больше 19% от общего оборота ставок на четвертый тур. Меньше всего игроков интересовал матч «Ростова» с «Рубином», доля которого в общем обороте составляет всего 8%.

Наиболее прибыльной для PARI стала встреча нижегородского «Пари НН» с «Ахматом». Хозяева считались небольшими фаворитами и оправдали ожидания аналитиков, победив со счетом 2:0. На этот матч приходится почти 13% от общей прибыли со ставок, принятых на матчи четвертого тура РПЛ. Самым неудачным для PARI оказался матч ЦСКА — «Сочи», по итогам которого убыток составил 26%.

Большинство клиентов PARI предпочитали ставить на матчи четвертого тура в прематче. На прематч-ставки пришлось 51% от общего оборота.

Выигрыши и проигрыши

Крупнейший выигрыш в четвертом туре составил 1 980 000 рублей и пришелся на матч «Ростов» — «Рубин». Один из клиентов компании поставил 600 000 рублей на индивидуальный тотал ростовчан больше двух с коэффициентом 4.30. Желто-синие начали забивать только во втором тайме, в том числе за несколько секунд до конца встречи. Этот гол и стал решающим для игрока.

Самый крупный проигрыш пришелся на матч ЦСКА — «Сочи» и составил 700 000 рублей. Автор пари считал, что встреча получится низовой, поэтому поставил на тотал меньше 1.5 с коэффициентом 1.83. Первое время все шло для игрока хорошо, соперники ушли на перерыв со счетом 0:0, однако уже на 77-й минуте ставка проиграла с голом южан.