Матч «Спартака» с «Рубином» стал самым прибыльным событием 20-го тура РПЛ

7-9 марта прошли матчи 20-го тура Российской Премьер-лиги, по итогам которых два лидера набрали очки, а третий их потерял. Директор букмекерской компании PARI по коммуникациям и устойчивому развитию Алексей Бабичев рассказал о самых популярных и прибыльных встречах выходных.

Минувшее воскресенье стало разочарованием для фанатов «Спартака» — красно-белые были близки к тому, чтобы выбиться в лидеры российского чемпионата, однако неожиданно прервали свой винстрик, уступив «Рубину» в выездном матче (1:2).

Чувствуя опасную близость Деяна Станковича и компании, «Зенит» и «Краснодар» без труда набрали очки в матчах с аутсайдерами. Так, подопечные Сергея Семака одержали уверенную победу над «Факелом» (2:0), а «быки» разгромили «Пари НН» (3:0).

Благодаря успеху в Нижнем Новгороде краснодарцы смогли потеснить «Спартак» и «Зенит» в турнирной таблице и выйти на первое место. Правда, если отрыв от красно-белых составляет три очка, то петербуржцы отстают от «Краснодара» лишь по разнице мячей в два гола.

На четвертом месте разместился московский клуб «Динамо», разгромивший одноклубников из Махачкалы (4:0). Замыкает пятерку лидеров «Локомотив», который снова поделил очки, на этот раз с «Ахматом» (1:1).

Главные матчи по обороту и прибыли

Больше всего ставок в денежном предложении было принято на матчи «Факел» — «Зенит» и «Рубин» — «Спартак». На каждый из них приходится почти 19% от общего оборота ставок на события прошедшего тура. 16% было сделано на матч «Пари НН» — «Краснодар». Меньше всего клиенты PARI поставили на игры «Оренбург» — «Ростов» (1:2), «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала (4:0) и «Крылья Советов» — «Акрон» (0:2).

Наиболее прибыльным для PARI оказался матч «Рубина» со «Спартаком» — игроки в основном ожидали, что москвичи продолжат свою победную серию. Кроме того, компания зафиксировала высокий уровень прибыли по ставкам на встречи «Локомотив» — «Ахмат» и «Крылья Советов» — «Акрон».

В свою очередь, клиенты PARI успешно прогнозировали развитие событий в матчах «Факел» — «Зенит», «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала и «Пари НН» — «Краснодар».

Значимые выигрыши клиентов

Крупнейший выигрыш за прошедший тур пришелся на матч «Рубин» — «Спартак». Один из клиентов поставил 500 000 рублей на победу казанского коллектива и не прогадал. Его не смутило, что красно-белые победили «Рубин» в трех предыдущих противостояниях. Ставка была принята с коэффициентом 5.30. Благодаря триумфу подопечных Рашида Рахимова выплата счастливчику достигла 2 650 000 рублей.

Другой игрок поставил 225 000 рублей на ничью в матче «Локомотив» — «Ахмат». Эта ставка также шла в разрез со статистикой, ведь грозненцы проиграли в четырех предыдущих встречах с «железнодорожниками». Начало игры оказалось неудачным для гостей, пропустивших на 16-й минуте. Пари сыграло благодаря точному удару Максима Самородова, который сумел сравнять счет в конце первого тайма. После этого соперники не смогли забить ни одного гола и поделили очки. Выплата игроку составила 990 000 рублей.

Еще один клиент сделал аналогичную live-ставку в размере 240 000 рублей — через пару минут после начала игры, поэтому игрок наверняка успел понервничать после первого гола «железнодорожников». Тем не менее в итоге пари оказалось полностью оправданным и принесло клиенту выигрыш в размере 1 008 000 рублей.

Увы, не все крупные ставки были успешными. Один из игроков слишком сильно верил в «Спартак», поставив на победу красно-белых 3 000 000 рублей. Но начало встречи у москвичей не задалось, и как бы они ни старались осаждать ворота хозяев во втором тайме, им не удалось увезти из Казани даже ничью.

Как изменились котировки в сравнении с прошлым туром

Победа над «Факелом» позволила «Зениту» укрепиться в статусе фаворита с коэффициентом 1.80. Котировки на успех подопечных Сергея Семака снизились впервые за последние несколько туров — в преддверии минувших выходных ставки на их чемпионство принимались за 2.20.

Немного изменился и коэффициент на победу «Краснодара», который уменьшился с 4.50 до 3.70. А вот котировки на успех «Спартака» взлетели после неудачи в Казани — с 3.00 до 4.50.

В первой пятерке без изменений остался лишь коэффициент на чемпионство «Локомотива», который составляет 50.00. Тем временем котировки на победу «Динамо» снизились с 25.00 до 15.00, а триумф ЦСКА котируется за 200.00 вместо 100.00.

21-й тур РПЛ пройдет с 15 по 16 марта и может сыграть решающую роль в чемпионской гонке — у «Спартака» будет возможность вновь поравняться с «Зенитом», если получится одолеть петербуржцев на поле «Открытие Арены». Тем временем «Краснодар» попробует закрепиться на первой строчке в выездном матче с «Ростовом». Не менее интересной обещает быть встреча «Динамо» с «Локомотивом», которая пройдет на поле «железнодорожников».