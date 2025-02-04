Анонсирован девятый сезон BetBoom Streamers Battle. Призовой фонд — 5 млн рублей

Агентство Gabe Media проведёт девятый сезон BetBoom Streamers Battle. Ивент пройдет с 10 по 16 февраля в онлайне. Букмекерская компания BetBoom выступит в роли генерального партнёра турнира.

Новый сезон анонсировали роликом с отсылками на вселенную Dota 2. Всего в BetBoom Streamers Battle 9 выступят 12 команд, их капитанами станут известные стримеры, киберспортсмены и медийные личности. Полные составы команд организаторы анонсируют позднее.

Призовой фонд BetBoom Streamers Battle 9 составит 5 млн рублей. Игрок, сделавший наибольшее количество Rampage, получит 150 тыс. рублей. Приз для MVP турнира — 200 тыс. рублей.

Посмотреть матчи BetBoom Streamers Battle 9 можно на личных Twitch-каналах участников турнира. Трансляцию с профессиональным комментарием пройдёт на официальном канале BSB.