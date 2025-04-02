Клиенты PARI верят в победу «Штутгарта» над «РБ Лейпциг» в основное время в полуфинале Кубка Германии

В среду, 2 апреля, в Штутгарте на стадионе «Мерседес-Бенц Арена» состоится полуфинальный матч Кубка Германии по футболу. За право сыграть в решающем поединке турнира сразятся местный «Штутгарт» и «РБ Лейпциг». Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и рассказала о ставках клиентов на предстоящее событие.

По оценке букмекеров, фаворитом в предстоящем противостоянии считаются хозяева. Сделать ставку на победу «Штутгарта» можно с коэффициентом 2.00, что соответствует примерно 48% вероятности. Аналогичное пари в пользу «РБ Лейпциг» оценивается котировкой 3.70 (примерно 26% вероятности). Ничья в линии PARI идет за 3.80 (приблизительно 26%).

На проход «Штутгарта» в заключительный этап турнира установлен коэффициент 1.50, что соответствует примерно 63% вероятности. Поставить на выход «РБ Лейпциг» в финал можно за 2.60 (около 37%).

Клиенты PARI также не сомневаются в победе «Штутгарта» в сегодняшней игре. В общем обороте ставок на исход матча 75% приходятся на триумф хозяев поля, 22% — на «РБ Лейпциг». Доля ничьей составляет лишь 3%.

В то же время лишь 36% от всего оборота ставок на исход противостояния с учетом дополнительного времени и серии пенальти приходится на «Штутгарт». На проход «Лейпцига» в финал сделано 64%.

Согласно оценкам букмекеров, команды в предстоящем матче способны забить минимум три гола — поставить на это в день игры можно с коэффициентом 1.57. Если же в игре будет не более двух забитых мячей, сыграет ставка за 2.40. Вероятность обмена голами в матче котируется за 1.52, в то время обратный вариант доступен за 2.50.

Самый ожидаемый счет матча — ничья 1:1 за 8.50. Победа «Штутгарта» с минимальным счетом оценивается в 11.00, безголевая ничья — в 12.00. Самыми вероятными авторами забитых мячей, по оценке аналитиков PARI, считаются форварды хозяев Дениз Ундав и Эрмедин Демирович. Поставить на их гол в матче можно за 2.50 и 2.55 соответственно. Следом идет форвард «Лейпцига» Лоис Опенда (3.30).

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI составляет 100 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из четырех событий с общим коэффициентом 7.91 и включил в него пари на тотал больше 2.5 в грядущем поединке. Вероятность такого исхода оценивается котировкой 1.65. В случае успеха чистый выигрыш игрока составит 691 000 рублей.

«Штутгарт» — трехкратный обладатель Кубка Германии по футболу, в то время как их соперники побеждали в этом турнире лишь дважды. На пути к полуфиналу сегодняшние хозяева прошли в кубке «Пройссен Мюнстер» (5:0), «Кайзерслаутерн» (2:1), «Ян» (3:0) и «Аугсбург» (1:0). Турнирная сетка «РБ Лейпциг» выглядит несколько серьезнее. Команда обыграла «Рот-Вайсс Эс» (4:1), «Санкт-Паули» (4:2), «Айнтрахт» (3:0) и «Вольфсбург» (1:0).