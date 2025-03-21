BB Tennis запускают официальный канал на платформе VK Видео

BB Tennis, главная платформа для просмотра тенниса в России, объявляет о запуске официального канала в VK Видео. Это партнерство открывает для фанатов тенниса новые возможности: теперь все турниры ATP и Challenger будут доступны для просмотра в реальном времени в VK Видео.

Кроме трансляций, в сообществе пользователи получат доступ к, эксклюзивным интервью с игроками, аналитическим обзорам и другим материалам, связанным с мировыми теннисными событиями. Поклонники смогут следить за своими любимыми спортсменами и ключевыми моментами турниров в удобном формате.

Канал BB Tennis станет центральной площадкой для фанатов тенниса в VK Видео. Пользователи смогут не только смотреть матчи в режиме реального времени, но и обсуждать их с другими фанатами, делиться своими впечатлениями и получать актуальные новости из мира тенниса.

Следите за матчами и новостями теннисного мира в сообществе BB Tennis в VK Видео, а также на сайте, Twitch и YouTube-канале BB Tennis и будьте в курсе событий!