Клиенты PARI: «Тоттенхэм» возьмет реванш у «АЗ Алкмар» и выйдет в четвертьфинал Лиги Европы

13 марта в ответном матче ⅛ финала Лиги Европы лондонский «Тоттенхэм» примет «АЗ Алкмар» на своём поле. Игра начнется в 23:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд и изучили ставки клиентов на грядущую встречу.

Букмекеры считают «Тоттенхэм» фаворитом. Поставить на победу хозяев можно за 1.47, что соответствует примерно 67% вероятности. Триумф «АЗ Алкмара» котируется за 6.80 (около 14%). Ничья в основное время оценивается в 4.80 (примерно 19%). Проход «Тоттенхэма» котируется за 1.60. Если в следующий раунд Лиги Европы пробьётся «АЗ Алкмар», сыграет ставка за 2.35. Это несмотря на победу нидерландского клуба со счетом 1:0 в первом матче.

Клиенты PARI не сомневаются в триумфе английского клуба. На победу «Тоттенхэма» приходится 97% от общего оборота пари на исход ответной встречи. Также на «шпор» приходится 91% от всего оборота ставок на исход противостояния.

Сделать ставку на то, что команды забьют минимум три мяча, можно за 1.60. Противоположный вариант (тотал меньше 2.5) котируется за 2.35. Вероятность того, что команды обменяются голами, составляет 1.75. Обратный вариант котируется за 2.10.

Самым вероятным исходом матча считается победа «Тоттенхэма» со счётом 2:0. Этот исход котируется за 8.00. Победа лондонской команды со счётом 2:1 оценивается в 8.50, а результативная ничья 1:1 – в 10.00. Если главный бомбардир «Тоттенхэма» Доминик Соланке забьёт в предстоящем матче, сыграет ставка за 2.30.

Один из игроков поставил 100 000 рублей на успех «Тоттенхэма» по котировке 1.47 в составе экспресса из четырех событий с суммарным коэффициентом 9.31. Если все ставки сыграют, выплата игроку составит 931 000 рублей.

«Тоттенхэм» занял четвертое место в таблице, выиграв пять матчей из восьми. Несмотря на поражение в первом матче противостояния с «АЗ Алкмар», лондонцы остаются одними из главных фаворитов на победу в Лиге Европы. Поставить на триумф «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 6.50.

«АЗ Алкмар» на общем этапе занял 19-е место, поэтому играл в стыковых матчах за выход в ⅛ финала Лиги Европы. Там «АЗ Алкмар» одолел «Галатасарай» со счетом 6:3 по итогам двух матчей. Вероятность триумфа нидерландского клуба в Лиге Европы оценивается коэффициентом 35.00. Если «АЗ Алкмару» удастся пробиться в финал Лиги Европы, сыграет ставка за 12.00.