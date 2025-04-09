Клиенты PARI ставят на «Трактор» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Динамо»

30 апреля во втором матче серии полуфинала плей-офф КХЛ встретятся «Трактор» и «Динамо». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени. Пока счет в серии 1-0 в пользу уральцев. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают шансы команд почти равными. На победу команды Бенуа Гру в основное время можно поставить за 2.55. Это примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.65 (около 37%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.85 (приблизительно 24%).

Котировки на победу челябинцев с учетом овертайма составляют 1.87. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 1.93.

Клиентов PARI верят в победу хозяев льда. На успех «Трактора» приходится около 56% от общего объема ставок на этом рынке. Примерно 34% сделано на «Динамо», еще приблизительно 10% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 54% на 46% в пользу подопечных Бенуа Гру.

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдут челябинцы, предлагают коэффициент 1.53, а шансы «Динамо» оценили в 2.50. На то, что в серии будут максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.70.

Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.10. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.75.

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 110 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.46 и включил в него пари на итоговую победу «Трактора» в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.80.

«Трактор» в первом матче победил со счетом 4:3. Шансы челябинцев выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 3.70. Сделать ставку на итоговое чемпионство подопечных Алексея Кудашова можно за 6.30.