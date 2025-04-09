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30 апреля 9:49ГлавнаяНовости

Клиенты PARI ставят на «Трактор» во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Динамо»

Букмекеры считают шансы команд почти равными
Валентин Васильев

30 апреля во втором матче серии полуфинала плей-офф КХЛ встретятся «Трактор» и «Динамо». Игра пройдет в Челябинске и начнется в 17:00 по московскому времени. Пока счет в серии 1-0 в пользу уральцев. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают шансы команд почти равными. На победу команды Бенуа Гру в основное время можно поставить за 2.55. Это примерно 39% вероятности. Коэффициент на успех «Динамо» по итогам трех периодов составляет 2.65 (около 37%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 3.85 (приблизительно 24%).

Котировки на победу челябинцев с учетом овертайма составляют 1.87. На итоговый успех гостей можно сделать ставку с коэффициентом 1.93.

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Клиентов PARI верят в победу хозяев льда. На успех «Трактора» приходится около 56% от общего объема ставок на этом рынке. Примерно 34% сделано на «Динамо», еще приблизительно 10% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 54% на 46% в пользу подопечных Бенуа Гру.

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдут челябинцы, предлагают коэффициент 1.53, а шансы «Динамо» оценили в 2.50. На то, что в серии будут максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 2.70.

Аналитики PARI не уверены в том, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 2.10. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.75

Самая крупная ставка на предстоящий матч среди клиентов PARI — 110 000 рублей. Один из игроков собрал экспресс из двух событий с общим коэффициентом 3.46 и включил в него пари на итоговую победу «Трактора» в матче. Аналитики оценили вероятность такого исхода котировкой 1.80
«Трактор» в первом матче победил со счетом 4:3. Шансы челябинцев выиграть Кубок Гагарина оценили коэффициентом 3.70. Сделать ставку на итоговое чемпионство подопечных Алексея Кудашова можно за 6.30

Ранее по теме:Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на выход «Зенита» в суперфинал Кубка России по итогам матча с ЦСКА

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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