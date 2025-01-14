«Армания»: PARI подарит 50% от депозита за ставку на победу Царукяна над Махачевым

19 января амбассадор букмекерской компании PARI Арман Царукян поборется за титул чемпиона UFC в легком весе с Исламом Махачевым на турнире UFC 311. В честь этого события компания запускает акцию «Армания» — PARI подарит 50% к депозиту за ставку на победу Царукяна.

Чтобы получить бонус к депозиту, следует активировать промокод АРМАНИЯ на официальной странице акции, а потом пополнить счет на сумму от 100 рублей. Затем нужно будет поставить минимум 500 рублей на победу Армана Царукяна в поединке с Исламом Махачевым. После расчета ставки вы получите фрибет в размере 50% от суммы депозита вне зависимости от исхода боя. Максимальный размер бонуса составляет 5000 рублей.

Учитывая впечатляющую форму Махачева, а также результат первого боя с Царукяном, чемпион считается фаворитом с коэффициентом 1.22, вероятность его победы составляет около 79%. Ставки на успех Армана принимаются по коэффициенту 4.50, а на ничью — за 64.00.

Аналитики ожидают, что противостояние продлится долго. Поставить на тотал больше 3.5 можно с коэффициентом 1.40. Если же бой завершится раньше, сыграет ставка за 2.85.