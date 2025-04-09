Клиенты PARI выбирают Лопеса и Пимблетта на UFC 314

13 апреля состоится турнир UFC 314, главным событием которого станет поединок в полулегком весе между бывшим чемпионом Александром Волкановски и опасным проспектом Диего Лопесом. В ко-мейне схлестнутся топовые легковесы Майкл Чендлер и Пэдди Пимблетт, бой которых точно не оставит публику равнодушной. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящие поединки.

Волкановски — Лопес

Аналитики PARI не выделяют фаворита в главном событии вечера. Так, поставить на победу Александра Волкановски можно с коэффициентом 1.90, тогда как успех Диего Лопеса котируется за 1.94. Вероятности этих исходов составляют примерно 50% и 49%. Ничью можно взять с коэффициентом 50.00, что соответствует вероятности в 1%.

Мнения клиентов PARI также разделились практически поровну. 50% от общего объема ставок на исход поединка приходится на успех Лопеса, еще 49% — на победу Волка.

Букмекеры сомневаются, что предстоящий бой продлится всю дистанцию. Поставить на досрочное окончание поединка можно с коэффициентом 1.69. Если же бойцы проведут в октагоне все пять раундов, сыграет ставка за 2.10.

Тем не менее наиболее вероятным исходом считается победа Волка по очкам — опытный и выносливый австралиец хорошо умеет побеждать на карточках судей. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 2.95. Если Алекс нокаутирует бразильца, сыграет коэффициент 4.60, а его победа сабмишеном котируется за 21.00.

И все же не стоит забывать, что Волкановски проиграл два последних боя нокаутом. Хотя Диего Лопес не дотягивает до уровня Махачева и Топурии, букмекеры не исключают, что он сумеет вновь отправить экс-чемпиона в нокаут. Ставки на такое развитие событий принимаются по коэффициенту 3.85. Если бразилец победит решением, сыграет коэффициент 5.50, а его победа сабмишеном идет за 6.00.

Чендлер — Пимблетт

В со-главном событии турнира аналитики PARI видят фаворитом более молодого и свежего Пэдди Пимблетта. Ставки на победу скаузера принимаются по коэффициенту 1.72, что соответствует 55% вероятности. Заключить пари на успех Майкла Чендлера можно за 2.17, а на ничью — за 52.00. Вероятности этих исходов составляют примерно 44% и 1%.

Большинство клиентов PARI также ждут победы Плохиша. 54% от общего объема на исход поединка приходится на успех Пэдди Пимблетта.

Майкл Чендлер любим публикой за свою философию в духе «убей или умри» — семь из десяти его последних боев завершились досрочно. Букмекеры считают, что предстоящий поединок также не дойдет до решения, и предлагают поставить на это за 1.21. Если же бой продлится всю дистанцию, сыграет ставка за 4.15.

Оба бойца имеют тяжелый удар и часто пренебрегают защитой, поэтому нокаут считается наиболее вероятным исходом поединка. Поставить на KO\TKO от Чендлера можно по коэффициенту 3.30, аналогичная ставка на Пимблетта доступна за 4.30. Если скаузер поймает американца на прием, сыграет коэффициент 3.30. А вот Майкл не побеждал приемами уже больше семи лет, поэтому сабмишен в его исполнении котируется за 9.00. Поставить на победу Чендлера по очкам можно по коэффициенту 8.00. Если же судьи вынесут решение в пользу Пимблетта, сыграет ставка за 7.15.

Один из клиентов PARI решил поставить 100 000 рублей на Лопеса и Пимблетта. Он включил ставки на победу этих бойцов в состав экспресса из шести событий, одно из которых уже рассчитано выигрышем. Суммарный коэффициент купона составил 6.83.

Еще один игрок поставил 250 000 рублей на то, что Чендлер победит Пимблетта, по коэффициенту 2.17. Если Железный сумеет порадовать фанатов, клиент получит выплату в размере 542 500 рублей.