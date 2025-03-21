Клиенты PARI ставят на победу Аргентины над Уругваем в отборе к ЧМ-2026

22 марта сборные Уругвая и Аргентины встретятся в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу-2026 — это одно из самых интригующих противостояний среди южноамериканских команд. Игра пройдет на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, начало — в 02:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI оценила шансы соперников и рассказала о ставках клиентов на предстоящую встречу.

Учитывая, что уругвайцы уверенно чувствуют себя в родных стенах, аналитики PARI считают, что хозяева имеет чуть больше шансов на успех. Ставки на победу сборной Уругвая принимаются по коэффициенту 2.45, что соответствует 39% вероятности. Поставить на успех Аргентины можно за 3.30, а на ничью — за 2.97. Эти котировки соответствуют вероятностям 29% и 32%.

Большая часть клиентов PARI считают, что победят гости. 56% от общего объема ставок на исход встречи приходится на победу Аргентины. 38% сделано на успех Уругвая, доля ничьей составляет 6%.

Аналитики сомневаются, что предстоящая встреча будет результативной. Поставить на тотал больше 2.5 можно с коэффициентом 2.65, тотал меньше 2.5 котируется за 1.48. И все же один из клиентов поставил 200 000 рублей на то, что в матче будет забито больше одного гола, по коэффициенту 1.19.

Букмекеры также не ждут обмена голами — ставки на то, что обе команды забьют, принимаются с коэффициентом 2.18. Если же отметится голом только сборная Уругвая, сыграет ставка за 3.65. Не исключено, что счет так и не будет октрыт — PARI предлагает коэффициент 5.50 на то, что матч завершится нулевой ничьей.

Сборная Аргентины победила в трех из пяти прошлых матчей с Уругваем, однако последняя встреча команд завершилась в пользу небесно-голубых со счетом 2:0.