Клиенты PARI ставят на «Вашингтон» во втором матче серии Кубка Стэнли с «Каролиной»

В ночь с 8 на 9 мая во втором матче серии второго раунда Кубка Стэнли встретятся «Вашингтон Кэпиталз» и «Каролина Харрикейнз». Игра пройдет в Вашингтоне и начнется в 02:00 по московскому времени. Пока счет в серии 1-0 в пользу «ураганов». Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы команд в предстоящем противостоянии.

Букмекеры считают, что шансы гостей выше. На победу «Каролины» в основное время можно поставить за 2.18. Это примерно 44% вероятности. Коэффициент на успех «Вашингтона» по итогам трех периодов составляет 2.90 (около 33%). Вероятность ничейного исхода оценивается коэффициентом 4.30 (приблизительно 23%).

Котировки на победу «ураганов» с учетом овертайма составляют 1.70. На итоговый успех хозяев льда можно сделать ставку с коэффициентом 2.15.

Клиенты PARI верят в хозяев льда. Примерно 80% от общего объема ставок на исход основного времени матча приходится на успех «Вашингтона». Около 18% сделано на гостей, еще приблизительно 2% — на ничью. На рынке итоговой победы в матче соотношение 87% на 13% в пользу «Кэпиталз».

На то, что в следующий раунд по итогам серии пройдет «Каролина», предлагают коэффициент 1.25, а шансы столичного клуба оценили в 3.85. На то, что в серии будет максимально возможные семь матчей, можно сделать ставку за 3.30.

Аналитики PARI склоняются к тому, что игра будет результативной. Поставить на тотал больше 5.5 можно за 1.85. Вероятность того, что матч будет низовым, оценили котировкой 1.95.

В отдельной линии клиентам PARI предлагают угадать тотал голов Александра Овечкина в серии. На ТБ 2.5 шайбы можно поставить с коэффициентом 1.80, а на то, что россиянин поразит ворота соперников 2 раза или меньше, предлагают котировку 1.90.

В первом матче «Каролина» победила в овертайме 2:1. Сделать ставку на то, что подопечные Роба Бриндамора станут чемпионами в этом сезоне, можно за 4.70, а на выход «ураганов» в финал предлагают котировку 2.41.

Шансы Овечкина и компании выиграть Кубок Стэнли оценили коэффициентом 20.00, а пари на выход «Вашингтона» в финал доступно за 10.00.