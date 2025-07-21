PARI: объем ставок на женский Уимблдон — 2025 вырос на 12,5% в сравнении с прошлым годом

13 июля завершился легендарный теннисный турнир — Уимблдон. В женском турнире лучшей стала Ига Швентек, не отдавшая в финале ни гейма Аманде Анисимовой. Директор по коммуникациям и устойчивому развитию букмекерской компании PARI Алексей Бабичев подвел итоги третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

Итоги Уимблдона

Прошедший Уимблдон запомнится громкими поражениями многих звезд. В женском одиночном разряде первые сеяные до финала не добрались. В итоге в решающем матче Ига Швентек разгромила Аманду Анисимову — 6:0, 6:0. Для польской теннисистки эта победа стала первой на Уимблдоне — раньше она выигрывала юниорский турнир в 2018 году.

Отметим успех российской теннисистки Вероники Кудерметовой, которая вместе с бельгийкой Элисе Мертенс стала чемпионкой в парном разряде.

Игроки активно ставили на решающие матчи Уимблдона — 2025

По итогам женского турнира Открытого чемпионата Великобритании по теннису PARI зафиксировала рост оборота ставок на 12,5% в сравнении с 2024 годом. При этом убыток оказался на 804% больше в сравнении с прошлогодним турниром.

Самый большой объем пари пришелся на полуфинал между Ариной Соболенко и Амандой Анисимовой — более 6% от всего оборота ставок на матчи женской сетки. Американка оказалась сильнее в трех партиях и прошла в финал.

В топ-5 по этому показателю вошли четвертьфинал Арина Соболенко — Лаура Зигемунд (представительница Беларуси победила в трех сетах), финальный матч Аманда Анисимова — Ига Швентек, полуфинал, в котором полька победила Белинду Бенчич, и матч будущей чемпионки против Людмилы Самсоновой в 1/4 финала (также победа представительницы Польши без потери сета).

Удачнее всего для PARI сложился матч 1/4 финала у женщин Мирра Андреева — Белинда Бенчич. Россиянка была фаворитом, но уступила на двух тай-брейках. Кроме того, компания зафиксировала одни из лучших результатов по турниру на матчах третьего круга Дарья Касаткина — Людмила Самсонова (уверенная победа Людмилы в двух сетах) и Арина Соболенко — Аманда Анисимова (американка в упорнейшей борьбе выиграла в трех партиях).

Больше всего выигрышей клиенты получили по ставкам на финал Швентек — Анисимова (полька не отдала сопернице ни гейма) и Андреева — Наварро (1/8 финала, уверенная победа 2:0).

Самым прибыльным для компании PARI игроком стала Белинда Бенчич. Теннисистка из Швейцарии не была сеяной, но дошла до полуфинала, выбив из борьбы ряд фаворитов. Клиенты компании получили больше всего выигрышей по ставкам на матчи с участием Иги Швентек. Польская теннисистка катком прошлась по соперницам и заслуженно завоевала титул.

Стоит отметить, что 75% от общего оборота ставок на матчи Уимблдона — 2025 по итогам турнира пришлись на лайв, а 25% — на пари, сделанные в прематче.

Ставки на финальные матчи Уимблдона — 2025

В женском финале игроки намного активнее ставили на Игу Швентек в сравнении с Амандой Анисимовой — 92% на 8% — и оказались правы. Польская теннисистка повесила сопернице две «баранки» в решающей встрече, не отдав ни гейма.

Клиенты PARI ставили на чемпионство Швентек

В женском турнире клиенты PARI больше всего ставили на то, что чемпионкой станет Ига Швентек (41%). Также клиенты PARI верили в победу Арины Соболенко (13%), Джессики Пегулы (9%), которая проиграла в первом же круге, и Мирры Андреевой (7%).

Самые интересные выигрыши и проигрыши

Один из самых заметных выигрышей по ставкам на женский Уимблдон в этом году составил 5 129 264 рубля. Игрок заключил пари на сумму 3 663 760 рублей на победу Иги Швентек в финале с коэффициентом 1.40. Этот успех, вероятно, был одним из самых легких для клиента PARI — полька не отдала сопернице ни единого гейма.



Другой игрок превратил 5 647 340 рублей в 8 301 590 рублей, поставив на победу Линды Носковой в шестом гейме второго сета матча третьего круга с россиянкой Камиллой Рахимовой с коэффициентом 1.47. Чешская теннисистка, перед этим проигравшая свою подачу, сразу же смогла сделать обратный брейк, сделав пари выигрышным.



К сожалению, не всем клиентам повезло с крупной ставкой. Так, один из игроков заключил пари на матч третьего круга женского турнира Дарья Касаткина — Людмила Самсонова на сумму 3 896 100 рублей. Он был уверен в победе представительницы Австралии на чужой подаче в третьем гейме первого сета с коэффициентом 1.77. По ходу гейма счет был 15:30, но Самсонова смогла удержать подачу.