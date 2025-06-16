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Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



17 июня 14:43ГлавнаяНовости

Winline запускает проект WIN COURTS — место встречи комьюнити и спорта

WIN COURTS возвращает спорт во двор
Валентин Васильев

В этом сезоне бренд Winline запускает новый проект — WIN COURTS, и открывает спортивные площадки в городах России. Это больше, чем просто спорт: WIN COURTS — место, где встречаются коммьюнити, стиль и улица.

Первые корты — уже в Казани и Краснодаре. В ближайшее время WIN COURTS появится также в Тюмени, Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Калуге, Камызяке и других городах.

WIN COURTS возвращает спорт во двор. В самое сердце района — туда, где снова хочется играть, собираться, быть вместе. Не в телефоне, а здесь и сейчас: на площадке, в движении, в комьюнити.

Каждая площадка становится точкой притяжения — для тех, кто выражает себя через спорт или околоспортивную культуру. Здесь важны не только матчи, но и встречи, тусовки, стиль. Площадки открыты для всех — бесплатно и без ограничений. Это вклад в локальные сообщества, в городскую среду, где спорт становится частью повседневной жизни.

Следите за новостями и открытием площадок на официальном сайте проекта: https://winlinecourt.ru

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