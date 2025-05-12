Клиент PARI превратил 50 000 рублей в 5 366 000 рублей на экспрессе из четырех матчей

Один из клиентов букмекерской компании PARI сумел выиграть больше пяти миллионов рублей, собрав экспресс из четырех событий — сумма пари увеличилась более чем в сто раз.

Игрок поставил 50 000 рублей на матчи по футболу, хоккею и баскетболу, объединенные в экспресс. В частности, в его купон вошли игры «Ланус» — «Васко да Гама» и «Унион Санта-Фе» — «Мушук Руна» в групповом этапе Южноамериканского кубка, встреча «Даллас Старз» с «Виннипег Джетс» в четвертьфинале Кубка Стэнли, а также матч плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс».

Наиболее рискованной была ставка на победу «Мушук Руны» в выездном матче с «Унион Санта-Фе». Гости очень плохо играют на выезде, победив только в одном из прошлых десяти матчей на чужом поле, поэтому их успех котировался за 7.80.

Во втором матче Южноамериканского кубка игрок поставил на победу «Лануса» по коэффициенту 1.82 — «Васко да Гама» также не славится хорошей игрой в гостях.

«Даллас» уже одержал две победы в серии с «Виннипегом», поэтому игрок предположил, что «шерифы» смогут продлить винстрик, и поставил на них по коэффициенту 2.10.

В матче между «Кливлендом» и «Индианой» беттор выбрал ставку на победу «Пэйсерс» по коэффициенту 3.60. Скорее всего, этот выбор был обоснован мотивацией гостей, которые вели в серии и стремились поставить точку в противостоянии.

В итоге суммарный коэффициент купона составил 107.32 — это значит, что вероятность успешного исхода составляла менее 1%. Тем не менее все события завершились успешно, хотя некоторые из них и заставили игрока понервничать. Так, оба футбольных матча завершились со счетом 1:0, держа в напряжении вплоть до финального свистка.

В хоккее и баскетболе все прошло спокойнее — «Даллас» обыграл «Виннипег» в основное время со счетом 3:1, а «Индиана» победила «Кливленд» со счетом 114:105, выбив соперника из плей-офф. Любопытно, что перед началом серии «Пэйсерс» считались аутсайдерами — букмекеры оценивали вероятность их прохода не выше 30%.