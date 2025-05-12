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15 мая 10:12ГлавнаяНовости

Клиент PARI превратил 50 000 рублей в 5 366 000 рублей на экспрессе из четырех матчей

Cуммарный коэффициент купона составил 107.32
Валентин Васильев

Один из клиентов букмекерской компании PARI сумел выиграть больше пяти миллионов рублей, собрав экспресс из четырех событий — сумма пари увеличилась более чем в сто раз.

Игрок поставил 50 000 рублей на матчи по футболу, хоккею и баскетболу, объединенные в экспресс. В частности, в его купон вошли игры «Ланус» — «Васко да Гама» и «Унион Санта-Фе» — «Мушук Руна» в групповом этапе Южноамериканского кубка, встреча «Даллас Старз» с «Виннипег Джетс» в четвертьфинале Кубка Стэнли, а также матч плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Индиана Пэйсерс».

Наиболее рискованной была ставка на победу «Мушук Руны» в выездном матче с «Унион Санта-Фе». Гости очень плохо играют на выезде, победив только в одном из прошлых десяти матчей на чужом поле, поэтому их успех котировался за 7.80.

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Во втором матче Южноамериканского кубка игрок поставил на победу «Лануса» по коэффициенту 1.82 — «Васко да Гама» также не славится хорошей игрой в гостях.

«Даллас» уже одержал две победы в серии с «Виннипегом», поэтому игрок предположил, что «шерифы» смогут продлить винстрик, и поставил на них по коэффициенту 2.10.

В матче между «Кливлендом» и «Индианой» беттор выбрал ставку на победу «Пэйсерс» по коэффициенту 3.60. Скорее всего, этот выбор был обоснован мотивацией гостей, которые вели в серии и стремились поставить точку в противостоянии.

В итоге суммарный коэффициент купона составил 107.32 — это значит, что вероятность успешного исхода составляла менее 1%. Тем не менее все события завершились успешно, хотя некоторые из них и заставили игрока понервничать. Так, оба футбольных матча завершились со счетом 1:0, держа в напряжении вплоть до финального свистка.

В хоккее и баскетболе все прошло спокойнее — «Даллас» обыграл «Виннипег» в основное время со счетом 3:1, а «Индиана» победила «Кливленд» со счетом 114:105, выбив соперника из плей-офф. Любопытно, что перед началом серии «Пэйсерс» считались аутсайдерами — букмекеры оценивали вероятность их прохода не выше 30%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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