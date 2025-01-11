PARI: Соболенко, Швентек и Гауфф — главные фавориты женской сетки Australian Open 2025

С 12 по 26 января в Мельбурне пройдет первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии. Аналитики букмекерской компании PARI назвали главных фаворитов женской сетки и оценили их шансы добраться до решающих стадий одного из самых престижных соревнований года.

Главной фавориткой Открытого чемпионата Австралии букмекеры считают Арину Соболенко. Сделать ставку на триумф 26-летней белорусской теннисистки можно по коэффициенту 3.40. Котировки на выход Соболенко в финал составляют 2.50. Пари на ее участие в полуфинале будет рассчитано за 1.50.

Соболенко выступит на хардовых кортах Мельбурна в статусе первой ракетки мира. На ее счету три победы на турнирах «Большого шлема». Две из них, в 2023 и 2024 годах, она одержала на Australian Open. Также в 2024 году Соболенко выиграла Открытый чемпионат США.

По оценкам аналитиков PARI, главной оппоненткой Соболенко на Australian Open будет Ига Швентек, занимающая второе место в мировом рейтинге. Котировки на итоговую победу 23-летней полячки составляют 5.00. Вероятность ее выхода в финал оценивается коэффициентом 2.75, в полуфинал — 1.57. Швентек — победительница пяти турниров «Большого шлема» и Итогового турнира WTA 2023 года. Открытый чемпионат Австралии Швентек выиграть еще не удавалось. В прошлом году она дошла здесь до третьего круга (1/16 финала), где вылетела от Линды Носковой из Чехии.

Тройку основных претенденток на титул замыкает 20-летняя американка Коко Гауфф. Она дважды участвовала в финалах турниров «Большого шлема»: в 2022-м проиграла Швентек на «Ролан Гаррос», а в 2023-м превзошла Соболенко на US Open. На Australian Open Гауфф выступит в статусе третьей ракетки мира. Пари на ее триумф будет рассчитано за 6.00. Котировки на выход Гауфф в финал составляют 3.80, в полуфинал — 1.90.

Четвертой по шансам претенденткой на победу считается 25-летняя москвичка Елена Рыбакина, выступающая за Казахстан. Ставки на триумф шестой ракетки мира в Мельбурне принимаются за 14.00. Спрогнозировать ее выход в финал можно по коэффициенту 7.00, в полуфинал — за 4.00. Рыбакина дважды достигала решающих стадий на мэйджорах. В 2022 году она выиграла Уимблдон, а в 2023-м уступила в финале Australian Open Соболенко.

В основную сетку Australian Open попали 12 российских теннисисток. Среди них наиболее вероятной претенденткой на победу считается 17-летняя Мирра Андреева, занимающая 15-е место в мировом рейтинге. Поставить на ее триумф можно за 25.00.

Шансы Дарьи Касаткиной, опережающей всех россиянок в рейтинге WTA (девятое место), оцениваются коэффициентом 100.00. Наконец, Эрика Андреева, старшая сестра Мирры, считается наименее вероятной претенденткой на победу из всех участниц женской сетки Australian Open. Котировки на ее триумф составляют 1000.00. Такие же шансы на победу имеют Чжан Шуай (Китай), Надя Подорошка (Аргентина), Кристина Букша (Испания) и Татьяна Мария (Германия).

Клиентам PARI доступны также дополнительные ставки на Australian Open. Сделать ставку на триумф Швентек или Соболенко можно за 2.00. Спрогнозировать победу Рыбакиной в любом из сетов со счетом 6:0 предлагается за 2.75. Если же турнир выиграет российская теннисистка, вложенная сумма увеличится в 11 раз.

Открытый чемпионат Австралии пройдет в 113-й раз в истории. Призовой фонд турнира составит около $62,8 млн. Победители турнира в одиночном разряде получат $2 269 340, финалисты — $1 214 810.